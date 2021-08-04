🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 августа, убывающая Луна в Близнецах — лучшее время, чтобы разрешить внутренние конфликты и начать реализовывать свои таланты. Старайтесь избегать необдуманных трат и проявите инициативу на работе.

♈ Овен

Иногда голова говорит одно, а сердце другое. Кого из них слушать — решать только вам, но если дело касается любовных связей, то сегодня лучше все-таки поступиться желаниями и принять рациональное решение.

Космический совет: слушайте ум и сердце.

♉ Телец

Прекратите зацикливаться на вещах, которые не можете разрешить. Пока вы стоите на месте, проблемы никуда не денутся. Взбодритесь и смело следуйте дальше.

Космический совет: выйдите из зоны комфорта.

♊ Близнецы

Жизнь похожа на путешествие, в котором не обходится без несостыковок, задержек поездов и других непредвиденных ситуаций. Но она не обходится также без новых ярких впечатлений, мест, встреч и воспоминаний. Все находится в балансе, поэтому постарайтесь 4 августа не драматизировать.

Космический совет: любите и цените себя и свою жизнь.

♋ Рак

Вы способны все сделать сами, но что будет, если попробовать поработать в команде? Звезды говорят, что совместные проекты могут принести успех в финансовых делах.

Космический совет: найдите подходящую команду.