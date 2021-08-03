Синоптик рассказал, каким регионам РФ «не поздоровится» из-за непогоды на этой неделе

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 5-tv.ru дал прогноз на ближайшие несколько дней.

Этим летом погоду в России предсказуемой точно не назовешь. Аномальная жара сменилась ураганами и смерчами. Ливни и шквалистый ветер уже побывали практически в каждом районе страны. Что же ждет россиян в ближайшие семь дней? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Для начала специалист объяснил, что прогнозы погоды обычно являются очень обобщенными и показывают только отклонение средней температуры и количества осадков от нормы.

«Это не расписание погоды по дням неделям, это общая характеристика. Погодные изменения предсказываются с той или иной точностью, естественно не стопроцентной. Чем дальше, тем меньше вероятность в реализации того или иного прогноза. Максимальное значение пять-семь дней, вот на пять-семь дней можно предвидеть какие-то погодные события», — пояснил эксперт.

Исходя из этого, синоптик поделился своим прогнозом на неделю.

«На протяжении августа, учитывая размеры нашей страны, можно сказать, что совершенно однозначно будет и град, и сильные шквалы, будут и грозы, будет и заливать. В ближайшие дни заливать будет Хабаровский край, Амурскую область, Приморский край. Двое суток Транссибу не поздоровится. Вчера заливало Санкт-Петербург. Ураган, смерч были в Тверской области. А сегодня этот фронтальный раздел очень ярко выраженными конвективными явлениями — грозами, шквалами, и, может быть, даже градом — уже накрывает правобережье Волги: Татарстан, Чувашия, Мордовия, Нижегородская область. И здесь тоже вполне могут быть такие неблагоприятные погодные явления: ветровалы, падения деревьев при сильных шквалах, а порывы ожидаются до 25 метров в секунду, крышу может сорвать», — сказал собеседник издания.

4 августа сильные дожди ожидаются на западе Кольского полуострова: в Мурманске и прилегающих к нему районах.

«Сильная жара на юге, там 35 и даже выше 35 градусов: в Астраханской области и Калмыкии. Но когда туда придет холодный фронт, скорее всего это произойдет в конце недели, 6-9 числа, тогда там можно ожидать тоже неблагоприятные погодные явления: и ливни, и град, и все, что связанно с переходом от сильной жары к более прохладной погоде», — подытожил Александр Шувалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что синоптики предупредили о торнадо и «камнях с неба» в ряде регионов РФ.