🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 августа, Луна в Близнецах — идеальный период для реализации проектов. Избегайте больших физических нагрузок и остерегайтесь ссор.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 августа, на убывающей Луне важно не поддаться лени. Необходимо завершить отложенные дела, перебрать ценные бумаги. Не исключено, что старая информация поможет решить насущные проблемы. Будьте осторожны со словами: не каждый готов сейчас выслушивать критику.
♈ Овен
Овен, этот день будет сложным. Окружающие завалят вас «ценными» советами по возникшим проблемам, но не следует к ним прислушиваться. Действовать важно, полагаясь на интуицию и крайне решительно. Если медлить, события начнут разворачиваться не в лучшую сторону.
Космический совет: во всем полагайтесь на свой опыт и знания.
♉ Телец
Телец, 3 августа душа будет требовать творчества. Не смейте отказывать! Хотите петь — пойте, писать картины — пишите. Возможно, в процессе создания чего-нибудь прекрасного вам придет в голову ошеломительная идея. Обязательно прислушивайтесь к внутренним ощущениям.
Космический совет: посвятите этот день саморазвитию.
♊ Близнецы
Близнецы, сегодня вы целиком и полностью погрузитесь в решение чужих проблем. Люди будут требовать постоянного внимания, участия. Не отказывайте в просьбах никому, однако вечером найдите время на отдых. Восстановление сил — задача первой важности.
Космический совет: занимаясь проблемами других, не забывайте о себе.
♋ Рак
Рак, 3 августа для вас — день рутины. Предстоит много работы с документами, поэтому необходимо быть максимально сконцентрированным. Возможны незапланированные встречи. Лучше держать ухо востро.
Космический совет: будьте внимательны ко всей информации.
♌ Лев
Лев, ваш главный недостаток в том, что слишком самокритично к себе относитесь. Порой нужно расслабиться и похвалить себя хоть за что-нибудь. Получилось удачно сварить кофе? Радуйтесь! Счастье — в мелочах.
Космический совет: побалуйте себя чем-нибудь стоящим.
♍ Дева
Дева, многие дела сегодня пойдут наперекосяк. Однако это не повод погружаться в депрессию и стонать от своей «беспомощности». Возможно, Вселенная подсказывает, что дорога к вашей истинной цели в другой стороне. Подумайте об этом.
Космический совет: не нужно стучаться в закрытую дверь, если не открывают.
♎ Весы
Весы, весь день вас будут терзать смутные сомнения: верным ли делом занимаетесь и что ждет в будущем? Искать ответы на эти, по сути, риторические вопросы не стоит. Если в чем-то не уверены — попробуйте что-то иное. Не хотите экспериментов? Значит, вас точно все устраивает.
Космический совет: не придумывайте проблемы на пустом месте.
♏ Скорпион
Скорпион, 3 августа следует избегать всевозможных «разговоров по душам». Ценную информацию добыть не получится, а вот испортить отношения — запросто. Указывать окружающим на ошибки тоже не стоит: обидятся в ту же секунду.
Космический совет: будьте максимально осторожны в общении.
♐ Стрелец
Стрелец, этот день будет полон сюрпризов! Удача сопутствует вам как в рабочих делах, так и на любовном фронте. Не исключены романтические встречи с продолжением. Будьте честны со всеми, однако лишнего старайтесь не говорить.
Космический совет: позвольте себе окунуться в атмосферу романтики.
♑ Козерог
Козерог, все ваше внимание сегодня займут бытовые проблемы. В общем-то это совсем не плохо: чтобы двигаться дальше важно иметь надежную базу. Идеально провести вечер за ужином со всеми членами семьи. Милая беседа хорошо восстанавливает энергию.
Космический совет: не отлынивайте от рутины, иначе будут проблемы.
♒ Водолей
Водолей, жить станет гораздо проще, если расписать четкий план действий для всех возможных вариантов развития текущей ситуации. Вы должны прочно стоять на ногах, чтобы обрести новый социальный статус. Не пренебрегайте мелочами. Все внимание к деталям.
Космический совет: избавьтесь от острого ощущения неуверенности в себе.
♊ Рыбы
Рыбы, 3 августа займитесь здоровьем. Визиты к медицинским специалистам, сеансы массажей, плавание, духовные практики — для полного восстановления важен комплексный подход. Если не знаете, что делать с той или иной проблемой, спросите совета у авторитета.
Космический совет: гоните дурные мысли, будьте на позитиве.
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