Названы даты рождения людей, жизнь которых изменят планеты со 2 по 15 августа

Фото: depositphotos / Wavebreakmedia

Астролог Наталья Анисимова отмечает, что небесные тела способны предвещать приятные перемены.

Астролог Наталья Анисимова назвала даты рождения людей, на жизни которых скажется влияние планет в период со 2 по 15 августа. По ее словам, небесные тела одним предвещают приятные перемены, а другим серьезные проблемы в различных сферах.

Юпитер раздвинет границы для рожденных:

17.02-21.02, 17.04-21.04, 18.05-22.05, 18.06-23.06, 20.08-24.08, 21.10-25.10, 20.11-23.11, 19.12-23.12.

Вероятны перемены социального статуса. Это могут быть, как изменения в должности, так и заключение брака или развод. Благоприятное время для использования шансов, которые предоставит нам судьба.

Сатурн дисциплинирует рожденных:

30.01-02.02, 30.03-02.04, 29.04-03.05, 31.05-03.06, 01.08-05.08, 02.10-05.10, 02.11-05.11, 01.12-04.12.

Сатурн — планета ограничений, порядка и терпения. Астролог предупреждает о возможном давлении, которое может быть на вас оказано. При этом, это позволит укрепить свое положение.

Уран принесет свободу и обновление рожденным:

06.01-08.01, 04.02-06.02, 05.03-07.03, 05.05-07.05, 06.07-08.07, 07.08-09.08, 07.09-09.09, 07.11-09.11.

Время неожиданностей. Астролог рекомендует быть готовым к изменениям своей жизни. При этом, не обойдется без потерь, которые подарят свободу.

Марс повысит соревновательный дух и активность рожденных:

21.02-03.03, 22.05-03.06, 24.08-05.09, 23.11-04.12.

Марс напрягает, возбуждает и будоражит. Увеличиться количество энергии. Идеальное время для реализации своих планов в различных сферах жизни. Будьте решительны и напористы.

Черная Луна может ввести в искушение рожденных:

21.02-25.02, 22.05-26.05, 24.08-28.08, 23.11-27.11.

Астролог советует воздержаться от принятия серьезных решений в этот период. Возможны ошибки. Ситуация не позволит вам здраво оценивать свои силы и последствия действий.

Влияние Кармических Узлов могут ощутить рожденные:

27.02-01.03, 28.05-01.06, 31.08-03.09, 29.11-02.12.

Жизнь подарит вам подсказки для дальнейшего развития. Астролог рекомендует прислушиваться к своей интуиции. ⠀

Венера развлечет рожденных:

04.01-22.01, 03.05-22.05, 04.07-24.07, 05.09-24.09, 05.11-23.11.

Романтика, шопинг, флирт и комплименты — это все про вас в ближайшие две недели. Венера позволит расслабиться, немного полениться и испытать радость.

«Если мы ничего не делали, то чуда не произойдет. Свою жизнь проживаем мы сами. Действовать тоже нам. Одни обстоятельства приносят разные результаты и во многом они зависят от наших действий в прошлом и настоящем», — подытожила Анисимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет представителей каждого из знаков китайского гороскопа в августе.