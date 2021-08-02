Академик РАН назвал причины невосприимчивости части людей к COVID-19

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Арег Тотолян рассказал о трех факторах защиты от инфицирования коронавирусом и о том, как поддержать иммунитет после вакцинации.

Некоторые люди, как выяснили ученые, невосприимчивы к COVID-19. Нередки случаи, когда врачи не инфицируются, работая в «красной зоне». Бывает и так: все члены семьи подхватили заразу, а один — нет, несмотря на постоянный контакт с носителями. Этот феномен объяснил академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

По словам эксперта, есть три фактора защиты от коронавирусной инфекции, и людей, обладающих ими, коварный вирус обходит стороной. В ходе исследований ученые пришли к выводу, что повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа и лимфоцитов в крови, а также носители особых генетических маркеров.

Показатели интерферона-альфа говорят о наличии в организме молекул, которые взаимодействуют с иммунной системой и приобретают при этом противовирусные свойства. Они создают защиту от инфицирования на местном уровне. Однако широкого доступа к соответствующему анализу нет, он проводится в спецлабораториях.

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Достаточное количество лимфоцитов в крови также снижает риск заболеть, а если это все же происходит, то тяжелая форма течения едва ли возможна. Противоковидной суперсилой также обладают люди, у которых иммунный ответ на атаку вируса формирует генотип. У одних есть вариации генов, предрасполагающие к инфицированию, а у других везунчиков — защитные.

«Это самые первые результаты исследования, оно продолжается, причем в активной фазе. Думаю, к осени получим более масштабный результат. Хочу подчеркнуть, что найденные генетические маркеры относятся к жителям Северо-Запада, так как гены, кодирующие иммунный ответ, зависят от национальных, этнических факторов и, как следствие, имеют региональные особенности», — сказал Тотолян «Известиям».

Как отмечалось выше, уровень интерферона-альфа человек не может выявить самостоятельно. Однако препараты интерферона, по словам академика, показаны для профилактики, если имел место контакт с инфицированным коронавирусом. Также их используют в первые двое-трое суток лечения, чтобы не дать вирусу размножиться.

Тотолян добавил, что в течение недели после вакцинации применение назальных капель интерферона также не будет лишним. А поскольку прививки граждане получают на фоне пандемии, им желательно эти семь дней провести в режиме самоизоляции или, как минимум, ответственно отнестись к средствам индивидуальной защиты.

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