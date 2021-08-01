🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 августа, Луна в Тельце благоволит заключению сделок и дальним путешествиям. День активный, но тяжелые нагрузки лучше исключить.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 августа, на убывающей Луне в знаке Тельца следует избегать ссор и конфликтов. Любое неосторожно сказанное слово может серьезно обидеть близкого человека — отношения придется восстанавливать очень долго. Постарайтесь уделить внимание саморазвитию и домашним делам.

♈ Овен

Овны, вы находитесь в затруднительном положении из-за того, что не знаете, кто на самом деле вас окружает. Звезды намекают: пора провести жесткую ревизию. Сегодня будьте особо внимательны к поступкам людей. Присмотритесь к самому близкому человеку.

Космический совет: не доверяйте окружающим сокровенные тайны.

♉ Телец

Тельцы, если что-то не получается с первого раза, важно использовать вторую попытку. А если нужно — и третью. Успеха добиваются те люди, кто напролом идет к мечте, не замечая препятствий. Действуйте с холодной головой. Все получится.

Космический совет: будьте увереннее, действуйте решительно.

♊ Близнецы

Близнецы, новый день — это новая маленькая жизнь. У вас есть цели? Начните делать что-то, чтобы их достичь. Не идите на поводу у лени. Вам только кажется, что силы иссякли. Энергия появится, как только возникнет интерес. Попробуйте.

Космический совет: найдите занятие по душе.

♋ Рак

Раки, 1 августа для вас — день положительных эмоций. Встречайтесь с друзьями, навещайте близких, помогайте нуждающимся. За все добрые поступки сегодня воздастся втройне. Поверьте, карма существует.

Космический совет: созидайте и творите прекрасное.

♌ Лев

Львы, в последнее время вы стали часто сомневаться. От чего так происходит? На данном этапе у вас есть все, чтобы чувствовать себя счастливым. Если что-то не устраивает — попробуйте взглянуть на ситуацию под другим углом.

Космический совет: не зацикливайтесь на мелких неприятностях.