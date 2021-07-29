Стало известно, кто станет одним из наследников разбитого инсультами Бориса Моисеева

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

67-летний певец перенес два инсульта. После чего он был частично парализован. Пострадали речь и двигательная функция артиста.

Разбитый инсультом Борис Моисеев признался, что впишет в завещание певицу Кристину Орбакайте. Исполнитель хита «Голубая луна» хочет оставить свою латвийскую квартиру дочери Аллы Пугачевой. Недавно тяжело больной Моисеев появился на пятидесятилетнем юбилее певицы, которую он называет дочерью. Артист поддерживает теплые отношения и с самой Примадонной. Алла Борисовна интересуется здоровьем своего давнего друга.

«Алла Борисовна звонит ежемесячно, интересуется здоровьем, хочет слышать его голос. Слышит его и говорит: „Ну, я спокойна, что у тебя все хорошо“. И каждый раз предлагает свою помощь, но Борис всегда отказывается, потому что в помощи не нуждается», — рассказал друг и экс-директор Моисеева Сергей Горох в интервью для сайта KP.RU.

Моисееву тяжело отвечать на вопросы журналистов без посторонней помощи. Эпатажный артист произносит лишь односложные фразы. Сейчас певец продолжает посещать врачей. Недавно он сдавал плановые анализы. Правда от массажа и занятий с логопедом отказался.

«С Борей и массажист занимался, и логопед, но каких-то таких видимых результатов нет. А Борис такой человек, что ему результат нужен сегодня и сейчас», — поясняет экс-директор певца.

Сейчас Борис Моисеев планирует отправиться в Юрмалу. В латвийский город артист поедет в конце июля или в начале августа. 67-летний Моисеев перенес два инсульта, напоминает «Утро.ру». Серьезная болезнь не прошла бесследно. У артиста появились проблемы с речью, а также с двигательной функцией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонников Орбакайте растрогало ее фото в обнимку с Моисеевым.