🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 июля, Луна в знаке Овен принесет внутреннюю силу. Представители многих знаков зодиака смогут наконец-то заняться реализацией своих глобальных идей.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Овна, представители многих знаков зодиака могут почувствовать невероятный прилив сил. Это идеальный день, чтобы провести его в компании близких людей. Не избегайте знакомств, новые связи могут пригодиться в будущем.
♈ Овен
Овнам стоит не забывать о своих задатках лидера. Сегодня эти представители зодиакального круга ощутят поддержку окружающих во всех начинаниях. 29 июля — отличный день для того, чтобы воплотить в жизнь новые идеи. Однако звезды советуют упертым Овнам не быть прямолинейными. Ваша привычка — высказывать всем своем мнение — может сыграть с вами злую шутку.
Космический совет: не упустите шанс заняться чем-то новым.
♉ Телец
Тельцы привыкли жить в режиме многозадачности. Они пытаются быть первыми во всем и везде. Но сегодня звезды советуют этим представителям зодиакального круга научиться грамотно расставлять приоритеты. Не растрачиваете свои силы понапрасну. Тельцам стоит в первую очередь заниматься важными делами и только после — второстепенными.
Космический совет: не растрачиваете силы понапрасну.
♊ Близнецы
Близнецам этот день лучшего всего привести в кругу близких и родных людей. Если недавно у вас произошла ссора с членами семьи или второй половинкой, то сейчас самое время урегулировать конфликт. Не пытайтесь доказать свою правоту. Лучше в очередной раз напомните родным, как они вам дороги. Также в этот день звезды советуют Близнецам обратить внимание на свое здоровье. Вы сможете убить двух зайцев, если предложите любимому человеку сходить вместе в зал или выйти на пробежку.
Космический совет: уделите внимание близким, они нуждаются в вашей заботе.
♋ Рак
Замкнутым Ракам давно пора открыться новым чувствам. Если вы одиноки — самое время назначить свидание. Не бойтесь делать первые шаги. А если вы счастливы в отношениях, то в очередной раз напомните своей второй половинке о своих чувствах. Также звезды советуют не забывать о любви к себе. В этот день вы можете реализовать в жизнь, то, о чем вы давно мечтали. Главное не бойтесь своих желаний, ведь у них есть свойство исполняться.
Космический совет: откройте свое сердце для новой любви.
♌ Лев
Львы — настоящие генераторы идей. Правда зачастую их проекты так и остаются на бумаге. Пора воплощать задуманное. Правда прежде чем заняться реализацией своих планов, стоит их рассортировать. Увы, но некоторым из них лучше остаться не осуществленными.
Космический совет: займитесь реализацией глобальных проектов.
♍ Дева
Девы привыкли довольствоваться малым, забывая о своих желаниях. Звезды советуют рожденным под этим знаком зодиака, наконец-то выйти из зоны комфорта. Уже давно пора научиться думать не только об окружающих, но и себе. Позвольте себе маленькие радости. Воплощая в жизнь свои небольшие желания, вы сможете выйти за рамки, в которые сами себя загнали.
Космический совет: пора выходить из зоны комфорта.
♎ Весы
Весы — далеко не самые романтичные натуры. Увы, но ваши отношения в любой момент могут разбиться о скалы бытовых проблем. Необязательно ждать выходных, чтобы сходить на свидание со своей второй половинкой. Вечер четверга вполне подойдет для романтического ужина. Если же вы одиноки, то не стоит расстраиваться. Этот день вы можете провести наедине с собой. Поход в спа-салон будет лучшим завершение этого трудового дня.
Космический совет: устройте романтический вечер для своего партнера.
♏ Скорпион
Скорпионы привыкли думать о будущем и вспоминать о прошлом, забывая наслаждаться настоящим. Вам давно пора научиться жить сегодняшним днем. Получайте удовольствие от каждой прожитой минуты. И помните, что счастье — оно здесь и сейчас. При этом не стоит забывать о необходимости мыслить позитивно, потому что, как известно, мысли — материальны.
Космический совет: перестаньте анализировать происходящее и просто наслаждайтесь жизнью.
♐ Стрелец
Стрельцы настолько погрязли в своих заботах и делах, что не замечают, как проходит день за днем. Пора поставить жизнь на паузу и передохнуть. Звезды советуют вам открыть свое сердце этому миру. Тогда вы сможете в полной мере ощутить любовь Вселенной к вам.
Космический совет: наполните свое сердце любовью к этому миру.
♑ Козерог
Козероги привыкли добиваться всего своим трудом. Про этих представителей зодиакального круга точно нельзя сказать, что они любители халявы. Правда иногда рожденные под этим знаком зодиака люди игнорируют подарки судьбы. Научитесь принимать дары Вселенной.
Космический совет: научитесь принимать подарки судьбы.
♒ Водолей
Водолеям стоит стать чуточку свободнее. Вы загнали себя в рамки, из которых вам тяжело выбраться. Скиньте оковы и позвольте себе немного больше, чем обычно. Сегодня вы можете забыть о диете и съесть кусочек вкусного торта. Главное не забудьте на следующий день сделать пару подходов в зале.
Космический совет: хватит держать себя в рамках — позвольте себе чуточку больше.
♊ Рыбы
Рыбы — настоящие перфекционисты. Эту черту характера сложно назвать недостатком. Правда стремление быть во всем идеальными, нередко приводит к тому, что Рыбы теряют себя. Станьте менее требовательными к себе и научитесь принимать не только свои минусы, но и плюсы.
Космический совет: полюбите себя и научитесь принимать свои недостатки.
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