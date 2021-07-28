«Я тебя не люблю»: последняя переписка петербурженки, найденной привязанной за горло к машине

Фото: depositphotos / Tiko0305

Тело 43-летней женщины накануне обнаружили привязанным за шею к припаркованному автомобилю. Супруг погибшей матери двоих детей умер некоторое время назад.

Незадолго до убийства женщина, найденная в парке на юге Петербурга привязанной за горло к автомобилю, обменивалась голосовыми сообщениями со своим бывшим сожителем. Записи оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Общение начинается с того, что мужчина просит дать ему контакты психолога, после сеансов которого женщина решила от него уйти. В ответ она объясняет, почему решила прекратить их отношения и просит оставить ее в покое.

«Мы не вместе. Я — самостоятельная единица, ты — самостоятельная единица. Нас ничего не связывает, кроме тех долгов, которые ты мне задолжал финансово. Если ты хочешь, чтобы я осталась о тебе нормального мнения, выполняй просто обязательства по своим долгам. Как я буду строить свою жизнь, буду ли заводить романы или не буду их заводить, выйду ли замуж или нет — это не твоя забота. <…> Оставь меня в покое. Уважай мою волю. Я тебя не люблю. Услышь меня. Ты хоть золотой будешь <…> я просто хочу жить без тебя, пойми ты это», — говорит женщина.

В следующем сообщении бывший сожитель говорит, что подъехал к ней и попросил выйти на улицу якобы для того, чтобы помочь ему завести заглохшую машину.

«Я просто подъехал к тебе, стою. Мне не уехать. Мне нужен ключик на десять, у тебя в багажнике в машине есть. И прикурить. Подойдешь, откроешь машину, прикуришь. Я как раз вплотную к тебе стою», — говорит мужчина.

Далее он пытается объяснить женщине, что начал меняться, и просит ее не быть категоричной и оставить хотя бы надежду на то, что они еще смогут сойтись.

«Ты хотела видеть во мне, в любимом человеке, достойного мужчину, который будет защищать, оберегать, просто быть тем человеком, за которым можно спрятаться, на которого можно положиться, который даст уверенность в завтрашнем дне. Да, на определенном этапе мне мешали пороки, но я делал и хорошее, потому что я тебя люблю. Сейчас же <…> я избавился от всего того, что могло бы приносить какие-либо неприятные ощущения с моей стороны. Все что мне осталось сделать, это встать на ноги и продолжать менять себя и твое отношение ко мне. <…> Пускай мы будем жить отдельно, иногда встречаться. Может, многое изменится. Давай оставим возможность друг к другу что-то изменить», — уговаривает бывший сожитель женщину.

Подруга убитой считает, что именно сожитель и расправился с ней — выманил из квартиры, а затем убил. Она утверждает, что все десять лет отношений мужчина держал ее подругу в страхе и избивал.

«Пару раз она лежала из-за него в больнице, ей зашивали голову. Он — сидевший, наркоман, больной на голову идиот», — заявила женщина.

Она добавила, что убитая долго «созревала», чтобы порвать отношения с сожителем, даже обратилась к помощи психолога.

Как рассказывал 5-tv.ru, тело 43-летней женщины было найдено накануне вечером в парке на юге Петербурга. Следствие полагает, что смерть матери двоих детей была насильственной — погибшая была привязана проводом за горло к припаркованному автомобилю. Известно, что последние годы она жила в доме неподалеку от места гибели с мужчиной, который после ссоры ушел от нее около недели назад. Обстоятельства произошедшего выясняются.