🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 июля, Луна в Рыбах принесет с собой упадок сил. Представители многих знаков зодиака могут почувствовать отсутствие желания что-либо делать. Соберитесь!
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Рыб, представители многих знаков зодиака могут почувствовать меланхолию и отсутствие желания что-либо делать. Постарайтесь не поддаваться унынию, ведь от того, сможете ли вы собраться с силами, будет зависеть ваше ближайшее будущее. Настройтесь на позитивный лад и у вас все получится!
♈ Овен
Не тратьте деньги зря. И даже если не зря — постарайтесь отложить большие траты на другой день. Лучший вариант для вас — поднакопить финансы. Постелите себе соломку, которая смягчит ваш жизненный путь. Не тратьтесь на глупости. Возможно, за углом спрятана цель вашей жизни; проект, в который вы должны будете инвестировать не только жизненные ресурсы, но деньги. И тогда скопленные запасы вам очень пригодятся.
Космический совет: сосредоточьтесь на создании финансового резерва.
♉ Телец
Как чудно оказаться в нужном месте в нужное время! Тельцы, сегодня вы должны быть в согласии со своей высшей целью. Она ведь у вас есть? Сформулируйте миссию жизни и беззаветно ей следуйте. Вселенная сегодня поддерживает расширение вашей внутренней империи. Принимая решения, помните о долгосрочных целях. Где вы будете через десять лет? Ответ на этот вопрос должен соответствовать вашей цели, вы должны отправиться в путь с четким ориентиром.
Космический совет: не пропустите магическое мгновение!
♊ Близнецы
Закон кармы гласит: что посеешь, то и пожнешь. Близнецы, сегодня это простое жизненное правило действует для вас вдвойне. Сосредоточьтесь на том, чтобы отдавать лучшее. Безвозмездно помогите коллеге, напомните родным, что вы их любите и узнайте, не нужна ли им помощь. Вселенная хочет, чтобы сегодня вы были достойны самого лучшего! Ведите себя достойно!
Космический совет: доверьтесь закону кармы — сегодня он особенно важен для вас.
♋ Рак
Ограничения против возможностей. Если вы чувствуете, что застряли, спросите себя, Раки: это Вселенная ограничивает меня? Или меня парализовал собственных страх? Страх перед начальником, страх перед несправедливым осуждением, страх перед самим собой. Вспомните о безграничном потенциале, который заложен в вас с рождения. Позвольте себе совершить прыжок — яркий, мощный, наполненный свежестью и энергией Вселенной. Когда вы приземлитесь дальше, чем планировали, — это будет эйфория.
Космический совет: сбросьте оковы, в которые сами же себя и заковали.
♌ Лев
Неверность — это не только измена; не забывайте об эмоциональной сущности отношений. Море полнится рыбой, а любовь — домыслами и сомнениями. Их нужно вовремя вылавливать. Если у вас возникли проблемы с доверием близкому человеку, пора вывести этот вопрос на повестку дня. Нужно говорить о том, что вы чувствуете, а не молча думать о худшем. Откройте каналы связи. Львы, которые пока еще одиноки, — велика вероятность наткнуться на «плохого» парня или девушку. Изучайте поступки человека, а не его слова.
Космический совет: если у вас есть партнер, выйдите на новый уровень откровенности.
♍ Дева
Девы, сегодня время перевоплощаться. Позвольте себе играть будто на сцене, насладите душу аплодисментами окружающих. Но помните, что в объятиях любимого или любимой, нет места маскам и сомнениям. Если вас что-то не устраивает, сбросьте неестественную роль, станьте собой и скажите все как есть. Только откровенность сделает отношения полноценными и счастливыми.
Космический совет: играйте и радуйтесь жизни, но будьте искренни с близкими.
♎ Весы
Мимолетные романы остались в прошлом, вы готовы к чему-то серьезному. Чему-то, что построено на крепкой почве и что выстоит не одно десятилетие. Есть рядом с вами кто-то, кто готов заняться возведением монолита? Если да, то подумайте, насколько слаженна ваша работа. Помогаете ли вы друг другу или действуете по одиночке? А если второго «строителя» нет, то самое время дать кому-нибудь шанс.
Космический совет: освободите место для любви, построенной на прочном фундаменте.
♏ Скорпион
Скорпионы, звезды считают, что вы талантливы и являетесь мастерами своего дела, так что вам есть, что предложить миру. Не позволяйте мирскому удержать вас от реализации потенциала. Сегодня вам стоит сосредоточиться на умении балансировать между личными делами и работой. Есть ли что-то, что отошло на второй план из-за карьеры? Настало время порыться на чердаке вашего воображения и заняться делами, которым вы давно не уделяли время.
Космический совет: найдите баланс между карьерой и личными делами.
♐ Стрелец
Стрельцы, вы не можете быть в нескольких местах одновременно. 28 июля звезды рекомендуют вам потренироваться говорить «нет». Не пытайтесь взваливать на себя миллион задач, старайтесь делиться обязанностями с другими. Научитесь доверять людям, иначе, как говорится в поговорке, погонитесь за двумя зайцами — ни одного не поймаете. То есть пытаясь сделать все и сразу, вы не обрадуетесь результату.
Космический совет: научитесь доверять людям и делегировать обязанности.
♑ Козерог
Козероги, вы давно ждали, когда подвернется подходящая возможность изменить жизнь к лучшему? Кажется, время пришло. Забудьте об ограничениях, которые мешают вам жить, смело берите ситуацию в свои руки и двигайтесь к мечте. У вас все получится. Звезды сулят успех и продвижение по карьерной лестнице. Однако не забывайте о саморазвитии. Почему бы не провести вечер на мастер-классе по кулинарии или гончарному делу?
Космический совет: воспользуйтесь шансом, который вам предоставит жизнь.
♒ Водолей
Водолеи, кажется, вы выбросили из памяти весь ваш прошлый опыт. Зря! Он еще вам не раз пригодится. Настало время достать старые тетради и вспомнить, чему вы учились. Откройте глаза, вокруг вас столько возможностей! А вы все свободное время проводите в офисе, где почти нет никаких перспектив. Оглянитесь вокруг. Может быть, кто-то в вас действительно заинтересован, и именно сегодня, 28 июля, вы сможете начать новую жизнь — ту, о которой давно мечтали.
Космический совет: откройте глаза и посмотрите на мир вокруг.
♊ Рыбы
Вы слышали, что такое карма, Рыбы? Если однажды вы протянете руку помощи нуждающемуся, в другой раз неожиданная удача свалится на вас самих. Кажется, время пришло. Новая должность, гармония в отношениях, прибавка к зарплате — все, о чем вы мечтали, скоро исполнится. Но не стоит расслабляться. Фортуна всегда занимает сторону трудолюбивых личностей, которые не хотят во всем полагаться на судьбу.
Космический совет: продолжайте трудиться.
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