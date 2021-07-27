Пассажирский Boeing готовится к экстренной посадке в Симферополе
Игорь Рязов 3 570
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Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей
На борту лайнера находятся как минимум 165 человек. Экстренные службы готовятся его встречать.
Самолет Boeing готовится совершить экстренную посадку в Симферополе. На борту лайнера находятся 165 пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, причиной стали неполадки в двигателе.
ОБНОВЛЕНИЕ 17:10
По информации ТАСС, пассажирский самолет уже приземлился. У него была вибрация двигателя. Рейс осуществлялся из Москвы.
В пресс-службе воздушной гавани 5-tv.ru сообщили, что все самолеты в течение 27 июля «приземляются в аэропорту Симферополь в штатном режиме». Там же добавили, что нештатная ситуация произошла на рейсе авиакомпании «Якутия». Лайнер следовал из Москвы в Крым.