Пассажирский Boeing готовится к экстренной посадке в Симферополе

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

На борту лайнера находятся как минимум 165 человек. Экстренные службы готовятся его встречать.

Самолет Boeing готовится совершить экстренную посадку в Симферополе. На борту лайнера находятся 165 пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, причиной стали неполадки в двигателе.

ОБНОВЛЕНИЕ 17:10

По информации ТАСС, пассажирский самолет уже приземлился. У него была вибрация двигателя. Рейс осуществлялся из Москвы.

В пресс-службе воздушной гавани 5-tv.ru сообщили, что все самолеты в течение 27 июля «приземляются в аэропорту Симферополь в штатном режиме». Там же добавили, что нештатная ситуация произошла на рейсе авиакомпании «Якутия». Лайнер следовал из Москвы в Крым.