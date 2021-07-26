🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 июля, убывающая Луна в Рыбах сулит представителям многих знаков зодиака удачный день для финансовых дел. Звезды призывают не бояться рисковать.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Рыб, представители многих знаков зодиака ощутят небывалый прилив сил, который отразится на делах. Проблемы, что не могли решиться продолжительное время — сегодня будут легко устраняться. Кроме того, звезды сулят благоприятный день для финансовых операций. Не бойтесь реализовывать планы, любые начинания увенчаются успехом.

♈ Овен

Овны, поставьте сегодня себя на первое место. Хватит подстраиваться под других и пытаться угодить всем своим домочадцам или партнеру. Не нужно ради других жертвовать своими потребностями и желаниями. Вы имеете право быть самим собой, ваши мысли, чувства, желания имеют значение. И не позволяйте никому заставлять вас чувствовать вину за то, что ставите себя на первое место.

Космический совет: будьте уверены в себе и отстаивай свое право иметь собственные желания и цели.

♉ Телец

Тельцам сегодня как никогда понадобится поддержка близких — дружеское слово, теплые объятия, да просто одобряющий взгляд. Ничего не случилось, просто, в последнее время вы слишком сильно растрачивали себя в эмоциональном и физическом плане, а ваши силы не бесконечны. Проведите этот вечер дома, позвоните родителям, пригласите в гости близких друзей — любая эмоциональная подпитка пойдет вам на пользу. День также хорош для приобретений. Если чего-то очень давно хотелось — покупайте. Вложение будет удачным.

Космический совет: проведите вечер в кругу семьи или близких друзей — это пойдет вам на пользу.

♊ Близнецы

Близнецы продолжают постигать искусство любви во всех ее проявлениях. Если сегодня вам удастся избавиться от стереотипности мышления, то вы сделаете новый шаг на пути к своему счастливому будущему, когда отношения с партнером будут приносить только радость, а дети заставят гордиться собой. День хорош, для общения со старшим поколением. Мудрые советы близких помогут решить давние проблемы.

Космический совет: Вселенная продолжает щедро делиться с вами уроками любви — будьте прилежным учеником.

♋ Рак

Задание на сегодня: зажгите внутренний огонь, чтобы осветить им грядущие перемены, Раки! Растушуйте линии между профессией и одержимостью. Проснитесь, вас ждут великие дела! Вселенная стирает границы для ваших порывов. Судьба шепчет: не забывайте о любви и романтике. Если внутри вашего сердце таятся чувства, они могут вырасти в нечто большее.

Космический совет: Вселенная благоволит — творите великие дела!

♌ Лев

Во всем можно разобраться, если рядом правильный человек. Если смятение овладевает вами в личной жизни, то приберегите место для реальных разговоров. Постарайтесь вникнуть в точку зрения каждого и пролить бальзам на раны, которые открылись вновь. Для тех Львов, которые переживают разрыв — доверьтесь интуиции и тому, что не видно глазами. Вселенная поможет вам и расчистит путь настоящей, исцеляющей любви.

Космический совет: смотрите не глазами, а сердцем и слушайте Вселенную.