Смертельный выстрел замначальника уголовного розыска в Ставрополе попал на видео

Фото, видео: Depositphotos / strelok; 5-tv.ru

Камеры наблюдения сняли вооруженный конфликт, который привел к гибели правоохранителя.

В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен расстрел заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции в Ставрополе. Убийство произошло на парковке возле одного из жилых домов.

На кадрах видно, как злоумышленник в маске и перчатках выходит из кустов и направляет оружие на полицейского. Последний в тот же момент падает на землю. По предварительным данным, он получил огнестрельное ранение бедра и умер в клинике.

Личность подозреваемого установлена. Его разыскивают правоохранители. Погибшим оказался заместитель начальника угрозыска городского отдела полиции Руслан Абовян.