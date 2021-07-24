Фото, видео: 5-tv.ru

ЧП произошло неподалеку от аэродрома Калинка.

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места крушения легкомоторного самолета Tecnam P2002 «Sierra» под Хабаровском. На кадрах видно, что воздушное судно рухнуло в болотистой местности. Моторный отсек полностью разбит, фонарь сильно покорежен. Рядом на траве лежит тело погибшего мужчины.

Уже известно, что за штурвалом была 55-летняя президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская. Летчик проводила тренировочный полет. Во время взлета, по невыясненным пока причинам, самолет рухнул. Женщина получила тяжелейшие травмы и была госпитализирована. Она находится в реанимации.

Instagram @kalinka_aero

По факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства по безопасности полетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет рухнул под Хабаровском.