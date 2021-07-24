🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 июля, полная Луна в Козероге благоприятно скажется на всех, кто связан с научной и интеллектуальной работой, а также на тех, кто трудится на благо общества.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 июля, полная Луна в Козероге благоприятствует общению с единомышленниками и друзьями по интересам. Это подходящий момент для проведения симпозиумов, конференций, для вступления в партии, кружки, секции и различные общества.

♈ Овен

Овнов сегодня может ждать не самый простой день. Вы можете ощутить разлад в чувствах, неудовлетворенность и обидчивость. Возможны конфликты, споры и даже скандалы. Конфликтный фон создают сразу несколько планет. Попытайтесь найти гармонию внутри себя.

Космический совет: попытайтесь найти гармонию внутри себя.

♉ Телец

В последнее время вашими постоянными спутниками были конфликты. Легко обвинять других людей и обстоятельства в том, что сейчас с вами происходит. А вот взгляд внутрь себя требует настоящего мужества. Задумайтесь: вы в мире с самим собой? Если нет, то вы знаете, куда стоит направить энергию. Звезды советуют провести работу над собой.

Космический совет: проведите работу над собой.

♊ Близнецы

Близнецы, у вас еще есть возможность изменить то, что вам не нравится. Однако победа потребует не только физической силы. Оторвитесь от материального мира и загляните внутрь себя, чтобы найти запас сил. Проявляйте доброту и сострадание к себе.

Космический совет: проявите доброту и сострадание к себе.

♋ Рак

Задумайтесь о том, что мы живем в доброжелательной Вселенной, которая хочет, чтобы у всех все ладилось. 24 июля вас ждет денежный сюрприз. Большая удача не только подтвердит вашу веру в свои способности, но и поможет вам построить финансово стабильную жизнь, которую вы всегда себе представляли.

Космический совет: будьте благодарны любой помощи от Вселенной.

♌ Лев

Сегодня дела Львов идут хорошо. Особенный успех вас ждет в профессиональном и творческом плане. Вы и ваша команда поддерживаете друг друга так, как никогда раньше, и целенаправленно работаете над воплощением волшебных идей в жизнь. Помните — секрет поддержания атмосферы в том, чтобы ничего не принимать как должное.

Космический совет: не принимайте помощь окружающих людей как должное.