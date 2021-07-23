Срочно к врачу! Ученые выявили опасную «побочку» COVID-19

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Специалисты Минздрава призывают граждан не пренебрегать медицинским осмотром. В противном случае тяжелых последствий коронавируса не избежать.

Эксперты Минздрава выявили опасную закономерность у перенесших COVID-19 пациентов. Около 20-30% выздоровевших подвержены высокому риску образования тромбов в кровеносных сосудах.

Как правило, происходит это из-за «застаивания» или «сгущения» крови. Если не выявить проблему на ранней стадии и не решить ее, велика вероятность смертельного исхода. Именно поэтому в памятке Минздрава указана рекомендация посещать медицинских специалистов даже после полного выздоровления от коронавируса.

К слову, с 1 июля в России стартовала углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID. Пройти ее можно в поликлинике по месту прикрепления. При себе достаточно иметь только полис и паспорт.

URA.RU напоминает, что есть ряд признаков, свидетельствующих о возможном образовании тромбов в том же головном мозге. Во-первых, это сильная головная боль. Во-вторых, нарушение симметрии лица. Речь в таких случаях часто путается, а зрение ухудшает. Однако важно помнить, что тромбы могут образоваться в любой части тела человека. Часто это происходит совершенно внезапно и врачи оказываются бессильны.

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