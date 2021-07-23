«Люди сходят с ума»: Алена Кравец про избиение сына Стаса Пьехи

Фото: Instagram @wolfieha

Модель и певица рассказала, как ее дочь стала жертвой насилия.

Ситуация с избиением семилетнего сына Стаса Пьехи возмутила модель и певицу Алену Кравец. В комментарии 5-tv.ru она рассказала, как следовало бы наказать напавшую на ребенка Ирину Безбородову — жену известного футбольного судьи.

«Мы живем в мире, где агрессия висит в воздухе как туман. Люди превращаются в скотов. И могут ударить ребенка, женщину, пройти возле умирающего. И избиение сына Пьехи — очередное тому подтверждение. Наверное, виноваты и пандемия с самоизоляцией — люди сходят с ума», — высказалась звезда.



Instagram @knyaginya

По словам Кравец, она сталкивалась с подобной ситуацией. Ее дочь избили и остригли старшеклассники в школьном туалете. Девочка пережила сильный стресс, обращалась к психологу.

«Я думаю, что любое насилие неприемлемо. А тех, кто поднимает руку на детей, я бы вообще стерилизовала, чтобы не плодить уродов дальше. Или впаять такой штраф в счет пострадавших, чтобы всю жизнь потом платили», — поделилась своим мнением знаменитость.

Семилетний наследник Стаса Пьехи Петр пострадал, когда с мамой Наталией Горчаковой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Там мальчик подружился с одним из сыновей Ирины Безбородовой, но женщине это не понравилось. Тот обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн соседей. Тогда Безбородова устроила скандал, схватила мальчика за руку и швырнула на землю. Досталось и бабушке ребенка — она также получила травму. Петра госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами. Следственный комитет и прокуратура заинтересовались инцидентом.

Как писал 5-tv.ru ранее, Стас Пьеха рассказал о желаемом наказании избившей его сына Ирине Безбородовой.