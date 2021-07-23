Яркая колибри или приземленный пингвин: какая вы птица по знаку зодиака?

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Астрологи рассказали, на каких пернатых похожи представители астрологических символов.

Астрологи сопоставили характеры представителей всех знаков зодиака, а также некоторых видов птиц и определили, что между поведением людей и пернатых есть много общего. Кто-то ведет себя как бесстрашная чайка, а кто-то как хищная сова, узнайте, кто вы.

Овен: гордый орел

Как настоящий хищник этот знак зодиака никогда не упустит своего, а для достижения цели способен без лишний раздумий «склевать» тех, кто мешает ему. У овна боевой характер, сильный и выносливый. Порой он идет наперекор обстоятельствам и способен «залететь» на такую высоту, которая другим и не снилась.

Телец: императорский пингвин

Пингвин с достоинством идет по жизни, не лезет в драку, четко организовывает свою жизнь. Как пингвины не рвутся в небо, так и тельцы мечтам и иллюзиям предпочитают ясное понимание действительности и твердую почву под ногами.

Близнецы: птица говорун

Птица говорун отличается умом и сообразительностью. У этих птиц отличная память и большой багаж знаний, благодаря чему всегда найдется совет для окружающих, только зачастую это просто повторение того, что когда-то было услышано. Говорун быстро переключаются на что-то новое вместо того, чтобы анализировать полученную информацию.

Рак: ласточка

Ласточек никуда не тянет из комфортного ареала обитания, но во время неурядиц они предпочитают «улетать в теплые края». Даже бытовые хлопоты ласточки могут превратить в отдых и хобби, они никогда не сидят на месте и всегда чем-то заняты. Чувствуют перемены в отношениях и чувствах окружающих. Как правило, моногамны и создают пару на всю жизнь.

Лев: павлин

Павлины обожают красоваться, привлекательны и знают как правильно себя подать. Именно благодаря этим навыкам им зачастую прощаются не самый простой нрав, неприличные высказывания и максимальный эгоизм. У павлинов много черт характера, привычек и пристрастий, которые в основном присущи представителям сильного пола.

Дева: птица-секретарь

Птица-секретарь может парить, но предпочитает земной образ жизни, но ради получения различных благ становится целеустремленной, охраняет свою территории и готова вступить в бой с теми, кто претендует на то, что вы считаете своим. Птица-секретарь ревностно относится к партнеру и старается не выпускать его из поля зрения, при этом сама достаточно верная.

Весы: попугайчик неразлучник

Попугайчик неразлучник лучше всего чувствует себя в паре, ведь его обязательно кто-то должен дополнять и уравновешивать. Неразлучники нежны с партнером, внимательны, особенно если в семье уже есть дети. Предпочитают занимать уже готовое жилье, а не строить с нуля, хотя при необходимости прекрасно справляются и с постройкой, и с благоустройством.

Скорпион: сова

Сова всегда вызывает много споров вокруг себя: кто-то восхищается, кто-то боится высказываний, которые произносит сова. В окружении совы, не выживают слабые, ведь эта птица — хищник. Совы ведут скрытный образ жизни, неохотно пускают кого-то в свой круг, хотя если знать правильный подход, то можно сблизиться.

Стрелец: сойка

Сойке не сидится на месте, она всегда находится в поисках лучшей жизни. Обладает беспокойным, живым характером и привлекательной внешностью, поэтому нравится многим. Сойка любит передразнивать окружающих и дурачиться, старается избегать скучных мест.

Козерог: ворон

Ворон — умная и мудрая птица, которая продолжает учиться на протяжении всей своей жизни. Ворон обладает непростым характером и не очень любит окружающих, но к нему просто нужно найти подход. Ворон осторожен, а действия тщательно продуманы и просчитаны.

Водолей: чайка

Чайка бесстрашна и сообразительна, любит воду и большие пространства. В отношениях с партнером предпочитает равноправный союз, в котором оба участника будут разделять все обязанности поровну. Если кто-то покушается на близких чайки, она не задумываясь набросится на любого противника.

Рыбы: колибри

Колибри всегда парят в своих фантазиях, обладают способностью подстраиваться под любые обстоятельства. В непростых ситуациях способны впадать в некий анабиоз, чтобы пережить непростые времена. Колибри может быть озорной и игривой, но по большому счету — это одиночки, кто из-за яркой индивидуальности редко находят тех, кто ценил бы их по достоинству.

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