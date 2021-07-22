Время любви и зачатия: как на людей повлияет Золотое полнолуние с 24 по 26 июня

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Юлия Бурдыленко рассказала о влиянии трехдневного природного явления на творческий и созидательный потенциал человека.

Полнолуние, которое озарит своим светом человечество 24, 25 и 26 июля 2021 года, будет без остатка посвящено любви и созиданию. Оно состоится на оси знаков зодиака Лев и Водолей и пробудит в представителях зодиакального круга энергию для творчества, подарит нежность и вдохновит тех, кто давно мечтает о появлении ребенка. Об этом 5-tv.ru рассказала специалист по западной астрологии Юлия Бурдыленко.

«Эта энергия, которая идет через знак Льва — называется это полнолуние не зря Золотым — потому что именно знак Льва дает раскрытие нашего потенциала. Это полнолуние удивительно тем, что Луна в знаке Водолея как бы провоцирует Солнце: „Давай, раскрывайся, иди вперед!“. Это такие моменты, которые вы будете чувствовать, но идти вперед — это не значит идти куда-то в массовку, за толпой — это внутренний посыл, потому что Луна отвечает за нашу душу, за желания, в которых мы иногда сами боимся признаться себе», — говорит астролог.

По словам эксперта, три дня, которые будут ознаменованы Золотым полнолунием, нужно полностью посвятить себе, своим планам, мечтам, тайным желаниям, потребности в творчестве и саморазвитию. Чтобы определить в себе эту связь с высшими силами, необходимо хотя бы в первый день — 24 июля — остаться дома и не тратить силы на суету и ненужное общение.

«Можно просто пить чай-компот, но главное — чтобы ты был наедине со своей природой. Можно навести порядок, если вас это успокаивает, гармонизирует: расставить вещи так, как хочется, вынести хлам. Полнолуние — это всегда пик наших способностей, возможностей, и мы готовы на большие свершения», — уверена Бурдыленко.

Последующие два дня, после того, как определитесь с целями на ближайший период, нужно посвятить первым шагам на пути мечте. Необходимо дать выход энергии, которой Луна вас щедро одарила, не стоит удерживать порывы.

«Этот период прекрасен и для зачатия деток. Это прекрасное время, потому что организм находится на пике своем творческом и готов принять любую божественную энергию любви и радости», — заключила астролог.

Пока одни готовятся к долгожданному родительству, другие испытывают на себе крайне негативное влияние Венеры, которая вступает в свои права 22 июля и готовит массу неприятных сюрпризов для представителей некоторых знаков зодиака. Какие полезные уроки смогут они вынести из этих событий, ранее 5-tv.ru рассказала астролог Анастасия Широкова.