«Посадила бы»: Миро назвала неожиданную причину избиения сына Стаса Пьехи

Фото, видео: Instagram @wolfieha, @knyaginya

Бывшая супруга популярного певца Наталия Горчакова прокомментировала статью скандального блогера, не согласившись с ее точкой зрения.

Избиение семилетнего сына Стаса Пьехи Петра затронуло за живое и скандально известного блогера Лену Миро. Своими мыслями по этому поводу 40-летняя писательница поделилась на личной странице в «Живом журнале», написав статью «Мадам Безбородова и маленький Петя».

По ее словам, Ирине Безбородовой, которая подозревается в нанесении телесных повреждений малолетнему звездному наследнику, сразу не понравилось соседство с «такой красивой женщиной, как бывшая жена Стаса».

«Чтобы поменьше пересекаться с красавицей, она запретила своему ребенку играть с Петей. Логично? На мой взгляд, более чем», — написала Миро.

Блогер также отметила, что жена футбольного судьи Владислава Безбородова просто боится красивых и молодых женщин, которые могут увести у 52-летней женщины горячо любимого мужа. Именно поэтому Безбородова решила «отвадить ребенка от дома», ударив его о землю.

«Еще и ударила бабушку Пети, пригрозив ее убить. Совершенно дикая сцена. Безбородов, беги! Ты что с такой бабой делаешь? Тебе не стыдно? Ну, а Пете — скорейшего восстановления. Хотелось бы возбуждения уголовного дела на мадам Безбородову. Я бы посадила такую злыдню», — подытожила блогер.

Отметим, что комментарии Лены Миро вызвали бурную реакцию широкой общественности. Не прошла мимо поста и мать семилетнего Петра Наталия Горчакова, которая рассталась с популярным певцом несколько лет назад.

«Блогер, которая редко пишет позитивные посты, очень нас поддержала: пожелала Пете скорейшего выздоровления, посочувствовала нашей семье в связи со случившимся — и за это ей огромное спасибо», — написал экс-супруга звезды.

Instagram @knyaginya

По словам Горчаковой, точку зрения блогера она не разделяет. Поскольку с судьей Владиславом Безбородовым девушка никогда не пересекалась, да и с его женой Ириной старалась свести общение до минимума. Однако статья Миро, признается бывшая жена певца, подняла ей настроение в «эти печальные дни» в больнице.

«Мои последние дни — война. Петины — бесконечное „мамочка, когда мы уже будем дома?“ и мечты о том, чтобы все поскорее наладилось», — поделилась Наталия Горчакова.

Instagram @knyaginya

Девушка понадеялась, что в скорейшем времени эта неприятная история завершится для ребенка благополучно и забудется как страшный сон. Отметим, что экс-возлюбленная Пьехи также была приятно удивлена количеством неравнодушных людей, которые поделились этой историей и донесли до общественности «чудовищность произошедшего».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-жена Пьехи оценила версию женщины, избившей ее сына.