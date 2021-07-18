Переход на темную сторону Луны: астропрогноз на неделю с 19 по 25 июля

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Астролог Алена Никольская предупреждает: своих внутренних демонов лучше в ближайшие дни держать в ежовых рукавицах.

На неделе с 19 по 25 июля практически в равной степени все представители зодиакального круга столкнутся с происками темных сил. В первую очередь это будет следствием перехода Черной Луны в знак Близнецы. Именно это сочетание пробудит тайные, тщательно скрываемые и не самые приятные стороны личности, предупреждает астролог Алена Никольская.

Черная Луна пробуждает темные стороны души

Так как в каждом из нас сидит демон, пусть с ним и удается справляться практически всегда, риски появляются серьезные. Держите себя в руках и не поддавайтесь на провокации. Кроме того, пробудить агрессию может ложь, которая мощным потоком обрушится на вас с экранов, в сети, из уст недоброжелателей.

«Огромное количество информации из разных мест, из разных стран, из разных источников — вам будут рассказывать какие-то не очень правдивые и корректные вещи. Зачастую это будет откровенно фейковая информация. Поэтому просеивайте весь поток информации через сито здравомыслия и трезвой головы, тогда все будет хорошо», — говорит Никольская.

Во вторник в весьма благоприятном аспекте встретятся две планеты — Меркурий и Уран. Это значит, что ваши скрытые таланты или необычные идеи смогут найти воплощения после долгого забвения. Кроме того, ясность ума, которой наградят небесные тела, поможет из любой, даже очень сложной и неоднозначной ситуации, найти легкий выход.

Солнце в аспекте с Плутоном опасны для любителей экстрима

Однако Солнце, которое встало в оппозицию с Плутоном еще на прошлой неделе, может подрезать крылья некоторым безответственным персонам. Особенно тем, кто любит сам себе создавать рискованные ситуации. Фанатам экстремального спорта и быстрой езды нужно быть очень осторожными, как и тем, у кого опасная работа. В начале недели есть шанс получить травму или попасть в передрягу.

«Люди с нестабильной психикой — сейчас их голову может зашкаливать. Постарайтесь держаться от толп, а также от психически нездоровых людей подальше. Особенно до четверга. В четверг Венера перейдет в знак Девы — очень элегантный, спокойный и эстетский знак. Но с момента перехода Венера сразу же входит в неприятный аспект», — продолжает астролог.

Несмотря на то. Что Венера — символ красоты, на неделе с 19 по 25 июля она не будет щедрой. Поэтому любые процедуры преображения лучше перенести как минимум на неделю. Велика вероятность сесть в кресло парикмахера в прекрасном настроении, а встать с него — в горьких слезах.

Полнолуние пробудит спящие таланты и подарит новаторские идеи

«В субботу, 24 июля, у нас полнолуние. Полнолуние довольно благоприятное: на позиции, где Солнце во Льве, а Луна в Водолее, можно сделать хорошие прорывы во всех вопросах, которые касаются новых идей и ситуаций, когда вам вдруг раз — и из воздуха пришла какая-то гениальная идея», — отметила Никольская.

Астролог настоятельно рекомендует в ближайшие семь дней слушать свой внутренний голос и незамедлительно записывать все идеи, что приходят в голову. Даже если сейчас они покажутся вам несерьезными или трудновыполнимыми, лучше сохраните их на бумаге. Практически на 100% Алена Никольская уверена, что в будущем эти записи очень вам пригодятся!

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