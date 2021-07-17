«Спасибо за частичку тебя»: беременная вдова Горячева написала трогательный пост после похорон певца

Фото, видео: Instagram @nataliyashatskaya

Солист «Хора Турецкого» скончался в возрасте 49 лет 15 июля. У его осталась жена Наталия Шацкая и двухлетняя дочь Ева. Но, судя по всему, его вдова ждет малыша.

Вдова солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева Наталия Шацкая заинтриговала фанатов в день похорон певца. На своей странице в Instagram фотограф опубликовала довольно неоднозначный пост. Прямым текстом Наталия заявляет, что несмотря на уход из жизни супруга, она не останется одна. Более того, она благодарит Бориса за дочку Еву и его оставшуюся «маленькую частичку».

«Теперь ты будешь нашим ангелом-хранителем! Любимый, помним с Евкой и никогда не забудем. Спасибо за каждый счастливый прожитый день с тобой! За Еву и эту маленькую частичку тебя, теперь я не одна, теперь я не одна, ты знаешь… Мы справимся со всем, я обещаю!» — написала в сторис в Instagram вдова Бориса Горячева.

На что намекнула Наталия Шацкая? Не исключено, что таким образом она могла признаться в том, что носит под сердцем малыша своего любимого супруга, который оставил этот мир. Более того, что на кадрах, снятых в похоронном зале, хорошо заметен ее округлившийся живот.

Instagram @nataliyashatskaya

Наталия Шацкая и Борис Горячев сыграли свадьбу в 2014 году. Через четыре года, в феврале 2018-го, пара повторила церемонию уже в Лас-Вегасе. Они венчались в церкви, в которой с холостой жизнью прощались Френк Синатра и Брюс Уиллис. Еще спустя год — в апреле 2019-го, на свет появились их дочка Ева.

Стоит отметить, что у Бориса также есть двое детей от первого брака. Дочери — 22 года, а сыну — 15.

Борис Горячев скоропостижно скончался на 50-м году жизни. Причиной смерти солиста «Хора Турецкого» стала коронавирусная инфекция. Со страшным недугом вокалист боролся на протяжении трех недель.

Друзья Горячева отмечали, что он отличался жизнерадостностью и позитивом. Даже после госпитализации артист не переставал писать сообщения близким людям о том, что все будет хорошо.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с церемонии прощания с Борисом Горячевым.