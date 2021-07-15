«Врачи не смогли спасти»: Яна Рудковская рассказала о трагедии в семье

Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; Instagram @rudkovskayaofficial

Своим горем продюсер поделилась с подписчиками в Instagram.

Продюсер Яна Рудковская рассказала об утрате, которую переживает ее семья — скончался их любимый пес породы шпиц Панчик. По словам знаменитости, у собаки неожиданно случился приступ панкреатита. Несмотря на то, что питомца тут же доставили к ветеринару, все попытки выходить его оказались безуспешными.

«Врачи не смогли спасти! Ночью его не стало! Поджелудочная железа — слабое место у этой породы. Вот только вчера он носился и играл с детьми! Его все очень любили, а сегодня ночью его не стало. Больно! Фифа (вторая собака Рудковской. — Прим. ред.) его ищет! Все очень расстроены!» — написала продюсер в своем посте.

Instagram @rudkovskayaofficial

По словам Рудковской, ее любимец Панчик нежно относился ко всем членам семьи. В подтверждение своих слов она опубликовала видео, на котором младший сын Арсений играет с питомцем. Кроме того, Панчик терпеливо ждал свою хозяйку под дверью комнаты, когда скучал; очень радовался приезду старших детей Андрея и Николая; каждый день сопровождал крошку-Арсения во время прогулки и даже занимался спортом со вторым общим сыном Рудковской от Евгения Плющенко Сашей (Гномом Гномычем) — ходил на его тренировки.

Панчик, добавила продюсер, был полноценным членом семьи. После болезненной утраты Рудковская сомневается, стоит ли пытаться заменить Панчика новой собакой. Поклонники выразили ей свои соболезнования, к которым присоединились и звездные друзья — композитор Игорь Крутой и фигуристка Татьяна Волосожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская показала крестины своего восьмимесячного малыша.