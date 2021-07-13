«Кто-то пошел за четвертым»: многодетную Анну Седокову заподозрили в беременности — видео
Фото, видео: Instagram @annasedokova
Если слухи об «интересном положении» артистки — правда, она станет мамой в четвертый раз. У звезды уже есть две дочери и сын.
Экс-солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову заподозрили в беременности. Поводом для слухов послужило очередное видео в Instagram звезды. Певица серьезно поправилась, отмечают фанаты.
Седокова записала ролик в стиле TikTok. Облаченная в алое мини-платье артистка красиво выходит на середину дороги, затем вытягивает руки перед собой и садится на корточки. Затем кадр сменяется другим, и вот Анна уже за рулем люксового спорткара.
«Не буди во мне Lamborghini!» — подписала шуточное видео Седокова.
Между тем, поклонники смотрели совсем не на авто звезды. У певицы они разглядели крупненький, округлившийся живот, а также массивные бедра, которых не было еще месяц назад.
«Девушка-красавица, вы беременны?»;
«Кажется, кто-то пошел за четвертым!»;
«Аня-то опять в положении!»;
«Неужели решилась еще на одного?» — сгорали от желания узнать правду юзеры.
Однако на провокационные вопросы Седокова отвечать не стала. Фанаты с нетерпением ждут, когда певица подтвердит или опровергнет их догадки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова вышла замуж в третий раз в 2020 году. Ее избранником стал молодой баскетболист Янис Тимма. Свадьбу влюбленные сыграли в тайне ото всех. Даже родители звезды узнали о событии лишь спустя сутки.