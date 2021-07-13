Взрыв прогремел в гостинице в Геленджике

Фото, видео: www.globallookpress / EMERCOM of Russia; ВКонтакте @id641950648

По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал.

Взрыв прогремел в одной из гостиниц в Геленджике. По предварительной информации, причиной стала утечка бытового газа. Один человек погиб, еще один пострадал.

«По предварительным данным, в частной четырехэтажной гостинице произошел взрыв бытового газа, погиб один человек, еще один пострадал», — цитирует ТАСС слова источника в экстренных службах региона.

Тем временем в социальных сетях появляются кадры с места происшествия. Судя по видео, взрыв был достаточно мощным. На улице можно увидеть разбросанные обломки.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на улице Совецкой, 26. По этому адресу находится гостиница «Азария». В результате взрыва разрушилось остекление и перекрытие первого этажа. Пострадали четыре человека; один из них скончался. Под завалами остается женщина, ее пытаются достать. Спасатели эвакуировали 50 человек.

В МЧС 5-tv.ru сообщили, что на месте взрыва сейчас работают около 40 человек и 14 единиц техники. Ситуация находится на контроле ведомства.