Сгорели заживо в своем Porsche: известный гонщик с подругой погибли в Ленобласти

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После столкновения с опорой ЛЭП пара не смогла выбраться из охваченного огнем автомобиля.

После столкновения с опорой линии электропередачи в своем Porsche заживо сгорели блогер, гонщик и бизнесмен Иван Куренбин и его спутница Татьяна Игушина. Авария произошла поздним вечером — около 22:00 — в поселке Стрельцово, что в Выборгском районе Ленинградской области.

По словам очевидцев происшествия, машина на огромной скорости слетела с дороги в кювет, после чего врезалась в опору ЛЭП. Столкновение спровоцировало возгорание. Зажатые в искореженном авто молодые люди не смогли выбраться из него самостоятельно. Кто был за рулем в момент ДТП — владелец Porsche или его подруга — определить на месте не удалось. Тела обгорели настолько сильно, что опознать их визуально было невозможно.

Instagram @kurenbin

Владелец желтого Porsche, 36-летний Куренбин, был призером и многократным победителем дрифт-соревнований, мастером спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам, а также владельцем отеля в Санкт-Петербурге. Игушина — тоже спортсменка. Судя по данным на странице в Instagram, она — обладательница мирового рекорда среди женщин, сумевшая обогнуть земной шар на мотоцикле за 18 дней.

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