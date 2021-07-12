🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 июля, растущая Луна растущая Луна в знаке Лев благоволит творчеству и движению навстречу мечтам. Звезды будут на стороне тех, кто признает себя посредником Вселенной и примет ее советы.

♈ Овен

Звезды призывают вас сегодня не быть серьезными, Овны. Слейтесь с музыкой и потанцуйте от всей души. Забудьте о необходимости быть продуктивными. Легкое отношение к жизни не только восстановит нарушенное душевное равновесие, но и поможет создать пространство для чудес.

Космический совет: не пытайтесь быть максимально продуктивными в этот понедельник.

♉ Телец

Проблема в том, что вы склонны думать, будто вынуждены делать все в одиночку. Это далеко от истины. Вы — посредник Вселенной. Усвойте это и почувствуйте поддержку звезд. Сделайте следующий шаг с внутренним знанием того, что вас любят и поддерживают. Так вы гораздо сильнее приблизитесь к успеху.

Космический совет: помните, что вы не одиноки, когда решитесь на важный шаг.

♊ Близнецы

Вы чаще других берете на себя больше, чем можете выдержать, Близнецы. Не самые приятные впечатления, которые звезды обещают вам сегодня, со 100-процентной вероятностью помогут вам отказаться от избыточной самостоятельности. Откажитесь от решения чужих проблем и займитесь своими делами.

Космический совет: сконцентрируйтесь сегодня на своих делах, а не решении чужих проблем.

♋ Рак

Дорогие Раки, верите ли вы, что нужно нести на своих плечах тяжесть всего мира? Считаете ли вы, что вам нужно исцелить или исправить другого человека? Как бы вы не ответили, правда в том, что единственный человек, которого вы можете изменить, — это вы сами. Освободитесь от иллюзии. Тогда вы сможете заменить лишние опасения позитивными эмоциями и найти возможности для прорыва.

Космический совет: откажитесь от идеи исправить другого человека. Думайте о себе.