Время безграничных возможностей: Астропрогноз на неделю с 12 по 18 июля

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По мнению Алены Никольской, на предстоящей неделе женская энергия соединится с мужской, в результате чего родится нечто новое.

Неделя с 12 по 18 июля будет временем невероятных достижений. Субботнее новолуние в прошлом, поэтому в ближайшие семь дней стоит обратить внимание на будущие планы, рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская.

«Это то время, когда вы можете не только загадывать свои желания, составлять карту желаний, но и планировать серьезные планы на будущее», — подчеркнула она.

Кроме того, на предстоящей неделе Венера соединится с Марсом. В этот момент произойдет слияние двух энергий — мужской и женской, в результате чего может родиться что-то совершенно новое.

«Это может быть новая любовь, новые отношения, новый бизнес, а также новый подход к какой-то очень важной ситуации или важному вопросу в вашей жизни», — пояснила Никольская.

Также во вторник, 13 июля, так называемая Селена — Белая Луна — меняет зодиакальный знак. Она переходит в Козерог, в котором будет находиться целых девять месяцев.

«Именно столько времени обычно необходимо для того, чтобы родился ребеночек. Ваш ребеночек может родиться, если ваш новый проект связан с карьерой, деньгами и движением наверх. Вот сейчас для этого самое благоприятное время», –сообщила Алена.

Однако, как отмечает специалист, уже к концу недели будет чувствоваться сильное напряжение — поскольку Солнце встанет к оппозиции к Плутону. В связи с этим в предстоящее воскресенье все силы в организме начнут преобразовываться, а эмоциональный градус будет накаляться.

«Если сейчас вы находитесь в периоде в такой серьезной глубинной трансформации, то лучшего момента и придумать невозможно. Но, с другой стороны, это время больших серьезных напряжений. Просто отпустите ситуацию, потому что сейчас эмоции людей будут сильно зашкаливать», — рекомендует Никольская.

По словам астролога, особо активен сейчас центральный знак огненной стихии — Лев. Именно поэтому во многих российских регионах сегодня наблюдается аномальная жара. Однако, как утверждается специалист, продлится это относительно недолго.

«Уже дней через десять мы увидим сильный откат по погоде обратно. Поэтому сейчас немножечко потерпите. Если для вас важны вопросы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, будьте аккуратны. Плюс будьте аккуратны у кого давление скачет или сердечко пошаливает», — сказала она.

В целом же предстоящая неделя будет довольно благоприятной — поэтому эксперт рекомендует использовать ее максимально.

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