Как себя ведут в дороге разные знаки зодиака?

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Кто-то из представителей астрологического круга отдает последние деньги за такси бизнес-класса, другие рассекают по городу на велосипеде — а какой транспорт выбираете вы?

У каждого представителя зодиакального круга свои особенности характера и требования к комфорту. Одних совершенно устраивают ежедневные поездки на метро, так как главное — как можно скорее добраться из пункта А в пункт В, другим подавай люкс-авто, даже если на обед после поездки денег не останется. А как путешествуете вы?

Овен

Спешить представители этого знака не любят. Поэтому любая поездка, случайная или запланированная, у них затягивается. Если Овен идет куда-то пешком, завернет в каждое кафе по пути, в книжный магазин, назначит пару встреч с друзьями. Если выберет общественный транспорт — там обязательно завяжет знакомство с какой-нибудь красавицей и, забыв обо всех делах, уедет вместе с ней. В общем, одного Овна отпускать не стоит никуда!

Телец

Тельцы обожают выглядеть представительно. И даже, если нет собственной машины, в автобус или трамвай их не затащить. Хотя бы потому что шикарный костюм и дорогой портфель в этой обстановке смотрятся неуместно. Так что Тельцы, чтобы произвести хорошее впечатление, возьмут или машину напрокат, или каршеринг. Может, этот знак иногда и соглашается пройтись пешком, но и тогда будет говорить: «Вышел подышать, тачка за углом».

Близнецы

Чтобы как можно быстрее расквитаться с делами, Близнецы назначают все встречи в один день, спускаются в метро и за считанные часы разбирают все завалы. Лень порой настолько сильна, что имеет положительный эффект — заставляет сделать все быстро и качественно, чтобы никогда уже к этой задаче не возвращаться. А вот на собственной машине Близнецы могут ехать к друзьям целый день. Слишком уж нравится им побыть в одиночестве.

Рак

Ракам тоже нужен отдых в тишине, поэтому они так любят проводить время в авто. Еще они обожают оригинальничать. Например, сесть на велосипед, украшенный розовыми кисточками и разъезжать на нем по тротуарам. Каждое замечание равносильно комплименту, потому что главное — чтобы заметили.

Лев

Львы любят все красивое, дорогое, статусное. Поэтому убеждены, что обязаны выглядеть согласно этому вкусу. Даже если пусты карманы, представитель этого знака всегда с иголочки одет, ездит в роскошном авто (может, нанятом на прокат) или идет пешком, но не спеша, а с удовольствием красуясь перед окружающими.

Дева

Девы — лучшие клиенты для болтливых таксистов. Причем этот знак способен не только поддержать диалог, но еще и проявить невероятную проницательность. Пять минут разговора, и таксист уже будет записывать тезисы. Как не ссориться с женой из-за грязной посуды, за кого голосовать на выборах, как воспитывать детей и дрессировать животных — он, кажется, знает все! Для Дев важно быстрее добраться до нужного места., поэтому в час пик они предпочитают метро.

Весы

Из любой поездки Весы пытаются извлечь пользу для своего развития. Сидение за рулем для них — медитация, тренировка выдержки. Представители этого знака также любят пройтись пешком, чтобы побыть наедине со своими мыслями. В общественный транспорт, например, в метро, отправятся только, если хорошо выглядят — больно любят строить глазки симпатичным попутчикам.

Скорпион

Жажда приключений у Скорпионов особенная. Они каждый день строят новый план действий, пытаются исключить рутину и разнообразить быт. Поэтому будут постоянно менять автомобили, самокаты и велосипеды, пользоваться каршенингом, представлять себя спецагентом, садящимся в такси, чтобы преследовать международного преступника.

Стрелец

Стрельцы обожают путешествие на велосипеде. Быстро, удобно, спортивно — все, как любят представители этого знака. За руль садятся только, когда некуда спешить и можно покататься в свое удовольствие. Опаздывать Стрельцы категорически не любят, так что по делам без сомнений отправляются на метро.

Козерог

Козерога в спортзал не затащишь, не любитель он разного рода активностей. Зато любит долгие и бесцельные прогулки, которые зачастую становятся в их жизни единственным спортом. За рулем ездить тоже любят, кроме того, обычно являются хорошими водителями. Лучшее занятие для козерога в машине — стоять в пробке. Эти мастера коротких взглядов в соседнее авто с красавчиком-шофером готовы все дела отложить, лишь бы еще пофлиртовать. Одну машину заводить не любят, предпочитают каршеринг.

Водолей

В путешествиях Водолеи не терпят какого-либо дискомфорта. Машина — вещь красивая и удобная, но где ее припарковать в центре города? Такси тоже хорошо, но вдруг пробки? Так что по своим делам представители этого знака отправляются или на метро, или на велосипеде. Стоит отметить, таланта к вождению у Водолея нет, учись не учись. Если видите виляющего колесам велосипедиста, скорее всего, это Водолей. Держитесь подальше.

Рыбы

Говорить по телефону, пить кофе и завтракать на бегу — это не для Рыб. Они не приемлют спешки и неудобств. Поэтому выбирают настолько респектабельный транспорт с водителем, насколько могут себе позволить. В стареньком трамвае они чувствуют себя неуютно, будто не на своем месте. Просто потому что созданы для красоты и удобства.

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