🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 июля, убывающая Луна в знаке Близнецы благоволит путешественникам и сотрудникам любого рода информационных ресурсов и изданий.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 июля, убывающая Луна в знаке Близнецы благоволит путешественникам и сотрудникам любого рода информационных ресурсов и изданий. Отличный период для продуктивного поиска и обмена информацией, а также проведения переговоров.

Крупные сделки и капиталовложения сегодня наоборот стоит отложить. То же касается дорогих приобретений, в том числе покупки мебели и недвижимости. Несмотря на то, что энергетика дня в целом будет очень гармоничной, есть риск испортить все собственным поведением. Поэтому эмоции лучше держать под контролем, а от конфликтных ситуаций держаться как можно дальше.

♈ Овен

Вы прошли немало трудностей и заслужили наконец долгожданный отдых. В вашей жизни вскоре наступит период спокойствия и благополучия. Но не без условий. Звезды предупреждают о влиянии вашего восприятия на жизненные перипетии. Тем Овнам, что смогут признать беды минувших дней полезными для своего развития и с легким сердцем продолжат путь, откроются многие приятные возможности. Те же, кто безустанно сокрушается о своих несчастьях, могут упустить главный шанс на успех. Взбодритесь! Вы стали лучше и сильнее, впереди много замечательных событий!

Космический совет: главные испытания позади, успокойтесь и примите невзгоды как ценный опыт.

♉ Телец

Помните, когда в последний раз проводили время в кругу семьи за теплой беседой или вкусным столом? Если нет, нужно срочно исправлять ситуацию. Понятно, вы человек занятой, много мелких неурядиц приходится разрешать ежедневно, но родственные связи поддерживать просто необходимо. Именно семья бесконечно питает Тельцов, дарит вдохновение и силы для новых свершений. Уделите время любимым, и вскоре вы почувствуете, насколько благотворно их влияние.

Космический совет: покажите близким, как любите их, проявив заботу и понимание.

♊ Близнецы

Перед вами, Близнецы, ежедневно открываются сотни возможностей, но ваша неспособность концентрироваться на первостепенном и главном рушит перспективы одну за другой. Понаблюдайте за собой и увидите, что зачастую берете на себя слишком много ролей и обязанностей. Непросто потом в ворохе дел найти время на заботу о себе и близких, а главное — на реализацию собственного потенциала. Вы действительно способны на большее, нужно только стать более собранными, научиться принимать самостоятельные решения и делать выбор!

Космический совет: научитесь расставлять приоритеты.

♋ Рак

К большому сожалению, по мановению волшебной палочки ваши проблемы не разрешатся. Не пытайтесь даже в тайне надеяться, что все как-нибудь само уладится. Увы, стараться придется вам. Но результат, не сомневайтесь, стоит каждой пролитой вами капли пота. Возьмите небольшую паузу, освежите в памяти и скорректируйте план достижения поставленной цели, после чего закатайте рукава — и в бой! Только от вас зависит, как скоро вы сможете насладиться своим триумфом.

Космический совет: терпение и труд все перетрут — пословица вашего дня.