🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 июля, убывающая Луна в знаке Близнецы благоволит путешественникам и сотрудникам любого рода информационных ресурсов и изданий.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 июля, убывающая Луна в знаке Близнецы благоволит путешественникам и сотрудникам любого рода информационных ресурсов и изданий. Отличный период для продуктивного поиска и обмена информацией, а также проведения переговоров.
Крупные сделки и капиталовложения сегодня наоборот стоит отложить. То же касается дорогих приобретений, в том числе покупки мебели и недвижимости. Несмотря на то, что энергетика дня в целом будет очень гармоничной, есть риск испортить все собственным поведением. Поэтому эмоции лучше держать под контролем, а от конфликтных ситуаций держаться как можно дальше.
♈ Овен
Вы прошли немало трудностей и заслужили наконец долгожданный отдых. В вашей жизни вскоре наступит период спокойствия и благополучия. Но не без условий. Звезды предупреждают о влиянии вашего восприятия на жизненные перипетии. Тем Овнам, что смогут признать беды минувших дней полезными для своего развития и с легким сердцем продолжат путь, откроются многие приятные возможности. Те же, кто безустанно сокрушается о своих несчастьях, могут упустить главный шанс на успех. Взбодритесь! Вы стали лучше и сильнее, впереди много замечательных событий!
Космический совет: главные испытания позади, успокойтесь и примите невзгоды как ценный опыт.
♉ Телец
Помните, когда в последний раз проводили время в кругу семьи за теплой беседой или вкусным столом? Если нет, нужно срочно исправлять ситуацию. Понятно, вы человек занятой, много мелких неурядиц приходится разрешать ежедневно, но родственные связи поддерживать просто необходимо. Именно семья бесконечно питает Тельцов, дарит вдохновение и силы для новых свершений. Уделите время любимым, и вскоре вы почувствуете, насколько благотворно их влияние.
Космический совет: покажите близким, как любите их, проявив заботу и понимание.
♊ Близнецы
Перед вами, Близнецы, ежедневно открываются сотни возможностей, но ваша неспособность концентрироваться на первостепенном и главном рушит перспективы одну за другой. Понаблюдайте за собой и увидите, что зачастую берете на себя слишком много ролей и обязанностей. Непросто потом в ворохе дел найти время на заботу о себе и близких, а главное — на реализацию собственного потенциала. Вы действительно способны на большее, нужно только стать более собранными, научиться принимать самостоятельные решения и делать выбор!
Космический совет: научитесь расставлять приоритеты.
♋ Рак
К большому сожалению, по мановению волшебной палочки ваши проблемы не разрешатся. Не пытайтесь даже в тайне надеяться, что все как-нибудь само уладится. Увы, стараться придется вам. Но результат, не сомневайтесь, стоит каждой пролитой вами капли пота. Возьмите небольшую паузу, освежите в памяти и скорректируйте план достижения поставленной цели, после чего закатайте рукава — и в бой! Только от вас зависит, как скоро вы сможете насладиться своим триумфом.
Космический совет: терпение и труд все перетрут — пословица вашего дня.
♌ Лев
У Львов наряду со всеми «общечеловеческими» инстинктами есть собственный и неистребимый — стремление везде быть первым и лучшим. Оно порой бывает маниакальным, спорит со здравым смыслом, но представители этого знака никогда не отступают. Однако не каждая добыча по зубам льву. Понятен намек? Всемогущих людей не существует, и каждому порой нужна поддержка со стороны. Вы не исключение. Помощь более опытного коллеги или друга нисколько не унижает ваших талантов. Раз уж привыкли идти к цели несмотря ни на что, переступите через свою гордость и спросите совета у ближнего!
Космический совет: научитесь просить о помощи, это не стыдно и порой необходимо.
♍ Дева
Романтичные Девы обожают мечтать. Они с упоением предаются своим фантазиям, но одна ошибка часто мешает исполнению желаний. Она заключается в отсутствии плана достижения цели. Девы видят себя уже получившими вожделенные блага или завоевавшими чье-то сердце, но даже не пытаются подумать — как же все это организовать? Вам просто необходимо визуализировать цели с помощью карты желаний, например, а после письменно составить алгоритм действий. Поймите, чего вам хочется, как этого достичь и действуйте пошагово, строго по плану.
Космический совет: сформулируйте свои мечты и цели, так проще приблизить их исполнение.
♎ Весы
Вы трудитесь аки пчелка на пасеке уже слишком долго. Внутреннее напряжение нарастает, поведение и мысли становятся токсичными, еще немного — и вы выпустите свое жало! Но заслужили ли окружающие болезненных реакций с вашей стороны? Может, это вам нужно остановиться и хоть немного передохнуть? Ваша работоспособность вызывает восхищение, однако существует риск, что, получив желаемое, вы останетесь неудовлетворенными. Просто потому, что растеряли на пути больше, чем приобрели. Держите себя в руках, не конфликтуйте и не срывайтесь на близких. Вернуть их доверие будет непросто.
Космический совет: амбиции — это не плохо, но стоят ли ваши цели принесенных жертв?
♏ Скорпион
В последние дни вас практически ничего не радует, так как вы истощены и физически, и в плане внутренних ресурсов. Не важно, какой день недели грядет и какие грандиозные планы вы на него строили. Возьмите выходной и поспешите за город. То, что вам сейчас по-настоящему нужно — прогулка босиком по свежей зеленой траве. Природа способна творить чудеса и затягивать душевные раны. Просто доверьтесь ей. Проведите день с самыми близкими или в одиночестве, слушая звуки леса и журчание воды. Эффект будет незабываемым!
Космический совет: отдых на природе станет для вас лучшим лекарством.
♐ Стрелец
Стрельцы, как бы вам ни хотелось, вы не можете угодить всем. Это невыполнимая задача, как ни старайся. Всегда найдутся те, кто осудит, но другие при этом будут восхищаться! Смиритесь с этой данностью и прекратите ломать свою сущность в угоду другим. Никого такой подход к жизни еще не сделал счастливым. Чтобы обрести в себе уверенность, прислушивайтесь к внутреннему голову как можно чаще. Пусть интуиция подсказывает, как действовать, выглядеть, что говорить и какое решение принимать. Пусть вы совершите ошибку, не страшно. Приобретенный опыт — тоже награда за труды.
Космический совет: не стремитесь соответствовать чужим идеалам, будьте собой.
♑ Козерог
В ближайшее время вам, твердолобые Козероги, лучше стать помягче. Даже если вы правы, в данный период доказать это будет невозможно. Кроме того, накал страстей в спорах приведет лишь к ругани, конструктивного лада в этом вопросе звезды вам не обещают. Самое время потренировать толерантность и умение проиграть в одной битве ради победы в большой войне. Держитесь как можно дальше от разного рода ссор, старайтесь держать нейтралитет. Последствия эмоционального всплеска могут быть неприятными и долгоиграющими.
Космический совет: не вступайте в конфликты, в любых спорах ищите компромисс.
♒ Водолей
Вселенная каждому дарует возможность начать жизнь заново. Даже если на протяжении долгого времени неудачи преследовали вас, вы должны верить в светлое будущее — это первая и главная гарантия его наступления. Но думая изо дня в день о своих несчастьях и ошибках, переживая об утраченных отношениях и упущенных шансах, вы лишаете себя шансов на успех. Учитесь смирению, Водолеи. Примите былые неурядицы как данность и двигайтесь всегда только вперед.
Космический совет: пора оставить прошлое в прошлом — живите новым днем!
♊ Рыбы
На горизонте прекрасные перспективы в вашей профессиональной сфере. Отличные возможности проявить себя будут открываться одна за другой, но велик шанс упустить их из-за банальной невнимательности. В ближайшее время нужно отложить все дела, которые не требуют экстренных мер и сосредоточиться. Высыпайтесь и не пропускайте обед, чтобы быть в ресурсном состоянии. Проявите предельную внимательность и будьте готовы хватать птицу счастья за хвост!
Космический совет: сосредоточьтесь, вскоре появится шанс преуспеть в карьере.
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