«Мамочка дома»: Юлия Меньшова намекнула на выписку Веры Алентовой

Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил; Instagram @juliavmenshova

Поклонники гадают: неужели народную артистку выписали из больницы?

Актриса Юлия Меньшова намекнула на выписку матери Веры Алентовой из больницы. В разделе сторис в Instagram звезда разместила снимок, где запечатлено, как она держит свою родительницу за руку. Под кадром знаменитость оставила интригующую подпись.

«Мамочка дома», — написала Юлия Меньшова.

Instagram @juliavmenshova

Данный комментарий заставил подписчиков дочери знаменитого режиссера задуматься: неужели ее мать выписали из клиники? Еще недавно сообщалось, что Алентова находится в реанимации, где борется с коронавирусом. Состояние артистки оценивалось, как стабильное. В прессе также предполагалось, что из-за болезни звезда пропустит похороны мужа, который накануне скончался. Прощание с Владимиром Меньшовым состоится 8 июля. Вероятно, Алентова не смогла не проводить в последний путь супруга, с которым десятки лет жила рука об руку, и вернулась домой.