Какой вы фрукт по знаку зодиака?

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5-tv.ru публикует летний гороскоп для всех представителей астрологических символов.

Представители знаков зодиака отличаются определенным набором качеств и личностных характеристик. Они разнообразны по темпераменту, как фрукты по цвету и вкусу. Летний гороскоп подтвердит, что между двумя, казалось бы, несовместимыми вещами есть нечто общее.

Овен — персик

Любимец солнца — персик нравится всем. Он сладкий, сочный и румяный. Такой же и Овен — страстный и импульсивный. Он никогда не останется без внимания и всегда будет излучать взаимность тем, кто к нему неравнодушен. Иногда через чур надеется на себя и бывает слишком самоуверенным.

Телец — яблоко

Это самый простой и вкусный фрукт. Несмотря на различные внешние обличия, он может быть дифференцированного цвета и размера, внутри же он остается неизменно вкусным. Телец — внутри он простой и мягкий человек, которому можно доверять.

Близнецы — вишня

Одновременно сладкая и кислая ягода. Близнецы, как и цвет вишни, — яркие и страстные. Они никогда не будут любить без страсти или хотеть без любви. Они достаточно эксцентричные люди, которые всегда открыты к новым знакомствам и к однодневным отношениям. Они не оценят суету романтических свиданий в отличие от логического конца любовных отношений. Они хотят видеть партнера здесь и сейчас, а не ждать от него обдумывания каждого шага.

Рак — апельсин

Очень полезный и яркий цитрусовый фрукт, который приносит радость. Так же, как и Рак, который всегда будет стремиться быть полезным и оказать поддержку близким. Как на апельсин бывает аллергия от переизбытка витамина С, также бывает переизбыток общения с Раком.

Лев — дуриан

Известен своей резкой пахучестью, однако его вкус никого не оставляет равнодушным. Именно поэтому его дурной запах никого не останавливает на пути к вкусовым удовольствиям. Таким является Лев. С виду он может казаться неприступным и безразличным к чужому мнению. Однако, если с ним подружиться, то это на всю жизнь.

Дева — гроздь винограда

Виноград всегда вкусно пахнет и может быть разного цвета. Он частый гость любых праздничных застолий, да и в будни является желанной ягодой. Такая же и Дева — разносторонне развитая личность, которая всегда знает себе цену. С ней всегда приятно общаться, однако если не уделять должного внимания виноград способен и «перебродить», перестав с вами дружить.

Весы — арбуз

Самая крупная и сочная ягода. Очень любима многими, однако Весы, как и арбуз, со своей «изюминкой» внутри — косточками. Вроде бы замечательный светлый человек, с которым интересно общаться и дружить, но есть подводные камни. Они чересчур обидчивы и ранимы. При общении с ними важно быть крайне тактичными.

Скорпион — лимон

Лимон кислый и одновременно очень полезный фрукт. Его бодрящий запах нравится многим, а вот попробовать его на вкус далеко ни одного заставит скривить гримасу. Таким является и Скорпион. В дружбе и работе он очень специфичен. Для того, чтобы получить от него расположение, достаточно быть честным и ничего не утаивать.

Стрелец — папайя

Экзотический фрукт, который будоражит фантазию. Стрельцы именно такие. Для окружающих они привлекательны внешне и своим внутренним миром. Чаще всего его появление вызывает восторг. Известно, что Стрелец очень хороший друг и верный союзник в браке.

Козерог — абрикос

Сочный, мягкий и ароматный фрукт. Его любят за его вкус и аппетитный внешний вид. Козероги добрые целеустремленные и беспроблемные люди. Несмотря на их доброжелательность и открытость, внутри жесткий стержень и твердый характер. С ними можно строить бизнес. Они никогда не подведут и не будут инициаторами конфликта.

Водолей — клубника

Самая романтичная и манящая ягода. Несмотря на половую принадлежность этого представителя зодиакального круга, Водолей всегда будет окружен вниманием. Никто не может устоять перед его чарами. Он удивляет своей изобретательностью и сообразительностью.

Рыбы — груша

Фрукт, который можно есть как самостоятельно, так и добавлять в разные блюда. Рыбы со всеми найдут общий язык и, при этом, смогут отстоять свою точку зрения. Чтобы с ними быть в ладах, достаточно излучать мягкость в высказываниях и не грубить без повода.

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