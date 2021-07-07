По старым обычаям: в каком формате и где состоится прощание с Меньшовым?

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Выдающийся кинорежиссер умер от тяжелых последствий COVID-19. До 82-го дня рождения он не дожил два месяца.

В минувший понедельник, 5 июля, скоропостижно скончался обладатель «Оскара», режиссер Владимир Меньшов. Ни близкие, ни друзья, ни фанаты звезды до сих пор не могут отойти от шока. Они признаются, что имя гения навсегда останется в их сердцах. К счастью, несмотря на ковидные ограничения, всем желающим удастся проститься с кумиром лично.

Дочь режиссера — телеведущая Юлия Меньшова — сообщила, что гражданская панихида состоится 8 июля в Доме кино Союза Кинематографистов. Начало запланировано на 11:00. В 14:00 гроб с телом усопшего доставят в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе — там отпоют усопшего. После, в 16:00, на Новодевичьем кладбище столицы пройдет традиционное погребение.

Меньшова отметила, что место захоронения было выбрано неслучайно. Оказалось, в юности Владимир Валентинович очень любил гулять по Новодевичьему кладбищу и рассматривать могилы знаменитых людей.

«Ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович… Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом… Ты бы точно в ответ присвистнул: „Ешкин кот!“» — написала телеведущая в Instagram.

Instagram @juliavmenshova

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Владимира Меньшова рискует пропустить похороны супруга. Вера Алентова находится в больнице под чутким присмотром врачей — у нее, как и у ныне покойного режиссера, диагностировали коронавирус.