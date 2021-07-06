🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака

Рак, вы слишком сильно зациклены на работе. Это опасно! 6 июля, по возможности, посвятите семье — родные сильно по вам скучают. Попросите прощения у тех, кого когда-то обидели, и займитесь поиском новых контактов. Неожиданные встречи принесут массу пользы.

Близнецы, 6 июля для вас — день перемен. Сегодня встречи, звонки, сообщения — все будет представлять особую ценность. Прислушивайтесь к знакам извне. Возможно, Вселенная подскажет вам пути решения давних проблем. Следуйте советам и меняйтесь жизнь к лучшему.

Космический совет: не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

Телец, сегодня на вас набросится настоящая лень, но поддаваться ей нельзя. Чем больше дел успеете завершить — тем лучше. Чтобы день выдался хорошим — найдите компромисс между «хочется» и «нужно». Например, позвольте себе поспать до 12:00, а после — с новыми силами рвитесь в бой. Удача сопутствует вам!

Овен, последние несколько недель вы слишком много трудились — настало время подумать о себе. 6 июля — идеальное время для посещения медицинских специалистов, процедур красоты и релакса. Ни в чем себе не отказывайте. Помните: здоровье нельзя купить ни за какие деньги.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 июля, на убывающей Луне важно завершить дела, отложенные в дальний ящик и проанализировать прожитое. Важно избегать тяжелых нагрузок и забыть про пустую болтовню — сохраните максимум энергии. Она вам еще понадобится.

♌ Лев

Лев, настало время избавляться от хлама. Касается это не только уборки в доме — если вы об этом подумали. Пожалуйста, проанализируйте всю свою жизнь. Стоит провести ревизию окружения и сказать «Прощайте!» токсичным людям. Наведите порядок в голове. Страшные мысли — прочь.

Космический совет: не скупитесь по мелочам, смело дарите и отдавайте.

♍ Дева

Дева, иногда мы слишком сильно цепляемся за мечты, боясь без них потерять себя. Но только вообразите себе, какой могла бы быть иная дорога к Олимпу, выбранная вами? Не игнорируйте знаки Вселенной. Она точно знает, что вы заслужили, а что — нет. Испытания даны не для того, чтобы сидеть, сложа руки. Это — важнейший опыт.

могут поступить заманчивые предложения — рассмотрите их.

♎ Весы

Весы, вы настоящий счастливчик! Сейчас имеете все, о чем многие могут только мечтать. Но, пожалуйста, не зазнавайтесь. С этого дня в вашей жизни начинается новый период: важно работать, не покладая рук. Это обязательно принесет большие дивиденды. Уж поверьте.

Космический совет: не отказывайтесь от работы — за все получите по заслугам.

♏ Скорпион

Скорпион, если дверь, в которую стучите, долго не открывают, возможно, она просто не ваша. 6 июля — идеальный день для того, чтобы проанализировать текущую ситуацию и составить план на будущее. В спорных моментах проявляйте сдержанность, отступайте, если считаете нужным.

Космический совет: займите позицию наблюдателя: никаких резких движений.

♐ Стрелец

Стрелец, этот день для вас будет сложным. Но не в физическом плане, а в эмоциональном. Вам придется принимать серьезные решения, от которых зависят судьбы многих людей. Делайте это с холодной головой, взвесив все «за» и «против».

Космический совет: сосредоточьтесь на приоритетных вещах.

♑ Козерог

Козерог, вы так боитесь перемен, что даже малейший намек на них способен загнать вас в жуткую депрессию. Однако звезды намекают, что сегодня вам действительно нечего страшиться. Смело бросайтесь в авантюры, отвечайте «да» на все необычные предложения. Путешествие обещает быть очень интересным!

Космический совет: освободите в своем сердце место для перемен.

♒ Водолей

Водолей, нет ничего плохого в том, чтобы все время следовать чьим-то советам. Но вам не кажется, что так вы проживете чужую жизнь? 6 июля задумайтесь о том, чего бы вам хотелось на самом деле. Начните искать путь для достижения цели.

Космический совет: не поддавайтесь на провокации со стороны.

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня вы будете вынуждены решать проблемы на работе. Дел накопилось немало, но отчаиваться не стоит — вы выдержите все! Запаситесь терпением и проявите мудрость в назревающем конфликте. За совершенное благо вам воздастся втройне.

Космический совет: не перекладывайте ответственность на окружающих.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 июля.