🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Рак, вы когда-нибудь слышали поговорку: «Что нас не убивает — делает сильнее?». Если да, то почему отчаиваетесь всякий раз, когда встречаете трудности? Звезды намекают, что вы все делаете правильно, а депрессия накатывает только из-за слишком впечатлительной натуры. 4 июля позвольте себе не думать о плохом.

Близнецы, люди не обязаны принимать нас такими, какие мы есть. Ведь у каждого — свой характер и свои идеалы. Точно также вам необязательно подстраиваться под окружающих. Если есть необходимость, откажите в просьбе — так будет гораздо честнее, чем спустя время обманывать ожидания.

Космический совет: не заставляйте себя делать то, что не нравится.

Телец, вам необходимо сделать паузу. 4 июля уделите максимум времени здоровью и релаксу. Массаж, плавание в бассейне, медитация, йога — все это поможет зарядиться положительной энергией и с новыми силами войти в новый жизненный период.

Овен, вы находитесь на пороге чудных открытий. Мир меняется каждую минуту, и вы просто не имеете права от него отставать. Используйте любую возможность для саморазвития. Если нравится — читайте книги, не нравится — смотрите фильмы или посещайте мастер-классы. Только от вас зависит, как сложится судьба. Дерзайте, не ищите лучшего повода!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 июля, на убывающей Луне важно подводить итоги прожитого месяца. Проанализируйте ошибки, сделайте выводы и постарайтесь сегодня не искать опасных приключений. Самое время позаботиться о здоровье и наладить диалог с теми, о ком давно позабыли.

♌ Лев

Лев, пришло время менять стереотипы. Вы привыкли жить по налаженной схеме, но порой это жутко мешает. Избавьтесь от лишнего мусора, от людей, которые досаждают. Вам не следует разрывать контакты стремительно и заканчивать отношения громким скандалом. Для начала просто разберитесь, кого хотите видеть рядом в будущем, кого — нет. Действуйте аккуратно, прислушиваясь к интуиции.

Космический совет: наведите порядок в делах и мыслях.

♍ Дева

Дева, ваш жизненный ресурс вот-вот иссякнет. С этим нужно что-то делать! Звезды предлагают срочно отправиться в дальнее путешествие или окунуться с головой в новые романтические отношения. Любовь — лучшее лекарство от всех душевных болезней. Помните об этом.

Космический совет: не отказывайтесь от встреч и приятных предложений.

♎ Весы

Весы, в силу особенностей характера, вы постоянно находитесь в подвешенном состоянии. Это касается всего: от выбора носков до ориентации в пространстве и определения жизненного пути. Вселенная посылает вам тайные сигналы, намекая, что вы все делаете правильно. Не сдавайтесь и добьетесь колоссального успеха!

Космический совет: принимайте решения, прислушиваясь к интуиции

♏ Скорпион

Скорпион, признать свою слабость проще простого. Но нужно ли вам это? У всех знаков зодиака сейчас нелегкий период, однако сдаваться без боя нельзя. Если не находите выхода из сложной ситуации — обратитесь за советом к авторитетам. Один звонок может значительно улучшить ваше настроение. Попробуйте.

Космический совет: перестаньте игнорировать мнение окружающих.

♐ Стрелец

Стрелец, жизнь двойственна — такова ее особенность. Как бы долго не длилась черная полоса, белая обязательно ее сменит. Сейчас вы можете надеяться только на свои силы. Но в этом нет ничего дурного: сколько раз доверчивых обманывали — не счесть. Как только вы станете самостоятельным, дела пойдут в гору.

Космический совет: научитесь делать все своими силами

♑ Козерог

Козерог, 4 июля для вас — прекрасный день. Он запомнится приятными впечатлениями от встреч и звонков, душевных разговоров. Проявите сегодня заботу о людях, попросите прощения у тех, кого когда-то обидели. Дарите любовь, и Вселенная ответит вам взаимностью.

Космический совет: будьте собой вне зависимости от обстоятельств.

♒ Водолей

Водолей, все идет по плану, как вы и мечтали. Вы неслабо потрудились на уходящей неделе. Может, стоит немного расслабиться? Сегодня уделите больше внимания семье, друзьям и близким — они по вам очень скучают. Если будет возможность, в конце дня помедитируйте. Это поможет настроиться на позитивную волну и избавиться от тяжелых мыслей.

Космический совет: займитесь домашними делами.

♊ Рыбы

Рыбы, вас с головой накрыли дела на работе. Не стоит пенять на «жестокую судьбу», все было довольно прогнозируемо. Длительное время вы пребывали в состоянии покоя, теперь настало время проявить себя. Быть в тонусе — полезно для организма. Впрочем, не забывайте следить за режимом труда и отдыха. Здоровье прежде всего.

Космический совет: обсуждайте проблемы с холодной головой.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 июля.