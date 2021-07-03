Владелец украинского судна, терпящего бедствие в Черном море, отказался от помощи РФ

Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей; 5-tv.ru

За дрейфующим на рыбацкой фелюге экипажем направлен буксир.

За украинским рыболовецким судном, экипаж которого подал сигнал о бедствии, выслан специальный буксир из Очакова. Владелец фелюги решил отказаться от помощи российских военных, которые первые поймали сигнал о помощи. Об этом 5-tv.ru рассказали в Росморречфлоте.

«Для решения вопроса был привлечен судовладелец, он принял решение не привлекать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир. Зона аварии находится не в штормовых условиях, погода хорошая, жизни людей и экологии ничего не угрожает», — заверил пресс-секретарь агентства Алексей Кравченко.

Он также уточнил, что российские военные, после получения сигнала бедствия незамедлительно отправились на помощь, параллельно пытаясь связаться с украинской стороной.

«У них слабенькая радиостанция и рассчитана на небольшой радиус. Первыми получили сигнал наши моряки. Они уточнили, необходима ли помощь. Дежурный тут же связался с украинской стороной, к этому моменту сигнал получили и украинские спасательные службы», — рассказал подробности Кравченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у рыболовецкого судна под флагом Украины произошел отказ двигателя, и фелюга легла в дрейф. На борту находится экипаж из по меньшей мере четырех человек. На данный момент судно обесточено. Изначально на помощь терпящим бедствие украинским рыбакам был направлен боевой российский корабль Черноморского флота ракетный катер «Ивановец».