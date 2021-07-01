Представитель МакSим прокомментировала информацию о блокировке счетов певицы

Фото, видео: www.globallookpress / Anton Belitsky: instagram @tonnique

Возмущенная Яна Богушевская посоветовала журналистам не верить «левым» источникам информации.

Певица МакSим (Марина Максимова — настоящее имя — Прим. ред.) уже несколько дней находится в медикаментозной коме. 1 июля в сети появилась информация, что налоговая заблокировала все счета артистки. Эту новость в разделе сторис в Instagram прокомментировала представитель звезды Яна Богушеевская.

«Это ложь. Прежде чем писать, нужно обращаться к официальным представителям артиста, а не к левым источникам», — написала пиар-директор Максимовой.

Instagram @tonnique

Напомним, что ранее стало известно, что родные и помощники звезды решили отодвинуть финансовые дела артистки на второй план. Тем временем контролирующие органы якобы приняли решение приостановить все денежные операции и переводы из-за того, что ИП Максимова Марина Сергеевна вовремя не предоставила налоговую декларацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач раскрыл диагноз МакSим и назвал главную ошибку, которая привела певицу к коме.