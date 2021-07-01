🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Раки, сегодня вам лучше посвятить день отдыху, так как впереди не самые легкие дни. И это касается не только этой недели, но и всего июля в целом. Радует, что команда единомышленников, которую успели сколотить Раки, поможет в трудную минуту. Некоторым представителям вашего знака звезды обещают в скором времени любовное приключение.

Близнецы, есть вещи, которые мы делаем, потому что они помогают нам зарабатывать средства к существованию. А есть вещи, которые заставляют петь наши сердца и зажигают наши глаза ярче звезд. Сегодня тот самый день, когда нужно дать волю вашей артистической натуре. Забудьте о делах насущных, погрузитесь в мир творчества. Давно мечтали научиться играть на гитаре или заняться живописью? Ну так не медлите. И да пребудет с вами Муза.

Тельцам звезды рекомендуют заняться духовной практикой. Не секрет, что тело и дух не являются взаимоисключающими понятиями в своем функционировании. Именно тело открывает дверь во Вселенную. Задача Тельцов на сегодня — постараться как можно активнее обращать внимание на все, о чем говорят вам ваши пять органов чувств, и тогда велика вероятность, что вы сможете пробудить ваше шестое чувство.

Мы постоянно меняемся и развиваемся. Скорее всего, такой период обновления наступил и для вас, Овны. Попрощайтесь с прошлым «я» и откройтесь новым возможностям. Поблагодарите все былое за опыт и двигайтесь дальше. Если вы никогда не пробовали писать списки своих успехов, чтобы хвалить себя за достижения, сейчас — самое время.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Овна, представителям многих знаков зодиака улыбнется удача, некоторые почувствуют себя любимчиками Фортуны. В то же время день принесет волну покоя и умиротворения, так что сегодня не стоит нагружать себя делами, ссориться, рваться в бой и рисковать. Составьте планы, запишите свои идеи в ежедневник, чтобы реализовать их в более подходящий момент.

♌ Лев

Львам, сегодня нужно набраться терпения и постараться не послать все «далеко и надолго», звезды наконец-то заметили все ваши старания и обещают скорое исполнение вашего самого заветного желания. Если вы также найдете в себе силы и поделитесь душевным теплом с нуждающимися в вашем ближайшем окружении, это также благотворно скажется на вашем будущем.

Космический совет: желание вот-вот исполнится самым загадочным образом.

♍ Дева

Этот день станет ярким подтверждением того, что самосовершенствование может повлиять на жизненный уклад. Вопрос к вам, Девы: что вы делаете, чтобы развивать внутренний мир? Вы можете полагаться на свою интуицию? Вы разговариваете со своим внутренним я? Можете ли прислушаться к словам наставника? Окунитесь глубже. Разговор с самим собой пойдет вам на пользу.

Космический совет: загляните в свое подсознание.

♎ Весы

Весы, стремиться к совершенству — это не значит ждать какой-то магии или помощи свыше. Не отказывайтесь от своих идеалов. Ваше внимание к деталям способно перевернуть весь мир. Не сворачивайте с намеченного пути — вы еще покорите горы. Вселенная сулит вам удачу, которая станет плодом вашей многолетней работы. Не переставайте трудиться и идти к своей мечте. Вы находитесь на пути к лучшей жизни.

Космический совет: продолжайте визуализировать желания.

♏ Скорпион

В жизни каждого наступает момент, когда он перестает быть человеком, которым был раньше. Некоторые называют это «духовным пробуждением». Другие называют это мгновение «возвращением домой». Однако прежде, чем вы отделитесь от своей прежней сущности, вы должны оторваться от тьмы, которая продолжает заключать вас в «тюрьму». Соединитесь со своим высшим я и спросите, что вам нужно сделать, чтобы измениться.

Космический совет: пробудите внутренних духов, которые вам подскажут, как дальше двигаться.

♐ Стрелец

«Грандиозные планы требуют грандиозных действий», — знаете об этом, Стрельцы? Это высказывание китайских мудрецов должно вас подтолкнуть к решительным действиям. Вы думаете о деньгах, но остаетесь на прежнем месте работы. Пора что-то менять. Не забывайте, что в любом начинании главное — перспективы. Нечего делать там, где их нет. Вселенная от вас ждет чего-то большего.

Космический совет: начните активно действовать.

♑ Козерог

Это правда, что в последнее время события разворачивались неприятным для вас образом — вы испытали огромную боль. Но видение себя жертвой в этой истории только усугубит ваши раны, Козероги. Попробуйте изменить не ситуацию, а ваше отношение к ней. Поблагодарите Вселенную за опыт и двигайтесь дальше с вдохновением. Да, порой позитивный настрой нужно создавать самому. Научившись этому, вы станете практически неуязвимым!

Космический совет: смиритесь с тяжелым прошлым, впереди — лучшее будущее.

♒ Водолей

Не слова создают вас, а ваши поступки. Пора стать взрослым человеком и взять на себя ответственность за предпринимаемые шаги. Выглядеть хорошим перед всеми не получится. Принимая решение, готовьтесь к последствиям. Не забывайте о мотивах, которые движут вами, о своих заветных целях. Стоят ли они принесенных жертв? Если ваши дела могут принести боль ближнему, может, следует пересмотреть свой план?

Космический совет: помните, что на чужом горе своего счастья не построить.

♊ Рыбы

Почему мы всегда хотим того, чего у нас нет? Оглянитесь, Рыбы! Вас окружают верные друзья и любящие члены семьи, которые радуются вашим победам, как своим собственным. При этом известно, что верный способ упустить счастье: постоянно говорить себе, что оно временное, и что хорошие вещи можно отнять у вас в любой момент. Наши негативные мысли порой убивают всю веру в себя. Настройтесь на позитивный лад, отбросив глупые мысли и сомнения. Наслаждайтесь тем, что у вас есть здесь и сейчас.

Космический совет: не думайте о плохом.

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