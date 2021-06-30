🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 июня, когда убывающая Луна находится в знаке Рыб, представители многих знаков зодиака ощутят прилив сил и желание общаться. День будет удачным для знакомств, в том числе и романтических. Свидания могут привести к долгосрочным отношениям, а потому астрологи рекомендуют открыть свое сердце для любви и не избегать новых связей.

♈ Овен

Овны, окунитесь с головой в любовный роман. Когда в последний раз вы испытывали сильные чувства к другому человеку? Если вы не видите на горизонте подходящих кандидатур для серьезных отношений, закрутите с кем-нибудь интрижку. Это вам поможет перезагрузиться и посмотреть на жизнь по-новому.

Космический совет: вам нужна любовь.

♉ Телец

Тельцы, разве вы не устали пытаться контролировать каждый аспект своей жизни, давать Вселенной пошаговое руководство о том, что должно случиться в будущем? Всего на один день попробуйте применить подход «меньше значит больше». Меньше беспокойств, больше веры. Вы будете удивлены тем, как у вас все начнет налаживаться.

Космический совет: перестаньте контролировать свою жизнь и доверьтесь судьбе.

♊ Близнецы

Близнецы, то, что жизнь на земле является синонимом испытаний и невзгод, не станет для вас новой информацией. Но, если вы посмотрите за пределы хаоса, то найдете основной порядок. Это ваш шанс увидеть истину — понять высшую цель, стоящую за всем, что разворачивается в вашей реальности. Если вы чувствуете, что не были вознаграждены пропорционально вашим усилиям, верьте, что баланс будет восстановлен.

Космический совет: всем воздается по их заслугам.

♋ Рак

В вашей личной жизни всегда будет что-то происходить. Если вы ждете окончания хаоса, прежде чем сможете инвестировать в свои мечты, так будет продолжаться всю жизнь, Раки. Посмотрите на ваши обстоятельства со стороны. Помните, что весь мир — лишь сцена, где вам необходимо сосредоточиться на том, что действительно важно. Пора начинать строить империю!

Космический совет: перенаправьте энергию в правильное русло.