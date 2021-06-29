«Совсем кризисно»: духовник МакSим отказался проводить обряд для ее исцеления

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Настоятель Пронского мужского монастыря игумен Лука дружит со звездой почти десять лет. Он объяснил, как правильно молиться за здоровье артистки.

Певица МакSим находится в тяжелом состоянии. 16 июня ее экстренно госпитализировали с признаками COVID: высокая температура, отдышка, апатия. Тесты коронавирус не подтвердили, однако у артистки все равно выявили пневмонию. Изначально ее легкие были поражены на 40%. Но вскоре состояние стало критическим — почти 80%. Звезду немедленно ввели в искусственную кому.

Поклонники МакSим замерли в ожидании: никаких прогнозов, никаких комментариев от родственников. Чего ждать — непонятно. Многие интересуются, как правильно молиться за певицу, которая буквально балансирует на грани жизни и смерти. Ответ на этот животрепещущий вопрос дал личный духовник артистки, настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области отец Лука.

Игумен почти десять лет общается со звездой. Он крестил ее дочерей Марию и Александру, знает о душевной боли. Как и поклонники селебрити, сегодня Лука просит здоровья и сил для МакSим. Он даже хотел провести соборование — обряд, укрепляющий душу и тело больного, во время которого отпускаются все грехи. Но делать это все-таки не стал: тех, кто находится без сознания, невольно очищать запрещается.

«Пока совсем кризисно — молимся. И все, кто сопереживает, пусть читает молитву ко Господу о ее исцелении», — сказал KP.RU священник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МакSим попросила поклонников не нагнетать ситуацию вокруг ее болезни. Незадолго до этого появились сообщения, что, помимо обширного поражения легких, у певицы МакSим обнаружили еще одно тяжелое заболевание. В ходе обследования выяснилось, что у звезды больная печень. Врачи надеются, что никакого обострения не случится. В противном случае это может серьезно сказаться на общем состоянии певицы.