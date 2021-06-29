Фото: www.globallookpress / Svetlana Mal'tseva

Представительница певицы Маргарита Соколова сейчас также находится в больнице, и оттуда ей приходится отвечать на многочисленные вопросы о состоянии певицы.

Директор певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова — Прим. ред.) Маргарита Соколова призвала прессу и поклонников звезды перестать ее беспокоить. Представительница артистки сама сейчас находится в больнице, и ей очень тяжело общаться с общественностью.

«Прошу вас, люди, включите режим тишины! <…> Я хочу попросить уважаемые СМИ перестать мне звонить! Задавать вопросы. <…> На моем телефоне каждые три секунды загорается новый номер! Это невыносимо. Многие задают недопустимые вопросы», — сообщила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

Также директор МакSим попросила многочисленных доброжелателей перестать навязывать помощь исполнительнице.

«Ни одна больница, ни одна реанимация, тем более в „красной зоне“ не возьмет на себя ответственность колоть пациента, кормить, подключать к иным приборам, натирать и обтирать его внебольничными препаратами!» — высказалась Соколова

Она также вспомнила, что общалась с певицей 18 июня ровно до того времени, когда ее погрузили в медикаментозный сон, и та была на позитиве, женщины подбадривали друг друга. Сейчас же звезду наблюдают лучшие врачи, заключила Соколова.

Как сообщал 5-tv.ru, 18 июня официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская объявила, что госпитализированную с 40% поражения легких артистку врачи ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. В этом состоянии она находится до сих пор.