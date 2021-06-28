Новый недуг: у певицы МакSим медики нашли еще одну серьезную болезнь

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Исполнительница хитов в настоящее время проходит дорогостоящее лечение в частной клинике.

У российской певицы МакSим, которая в настоящее время находится в искусственной коме, медики обнаружили новую болезнь. Об ухудшении состоянии звезды отечественной эстрады рассказывает MK.RU.

Помимо пневмонии с 80-процентным поражением легких, МакSим страдает от поражения печени. Об этом стало известно после госпитализации звезды, когда врачи провели артистке комплексное обследование. В результате выяснилось, что у исполнительницы имеются признаки тяжелейшего недуга, который и поражает жизненноважную железу.

Медики также предполагают, что заболевание у пациентки перешло в хроническую стадию. При этом болезнь пока никак себя не проявляет, что позволяет продолжить медикаментозное лечение.

О срочной госпитализации певицы МакSим стало известно в середине июня текущего года. Перед этим звезда российской эстрады жаловалась на сильнейшие головные боли и общую слабость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, во сколько обойдется лечение МакSим.