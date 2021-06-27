Любимчики Фортуны: в чем везет каждому знаку зодиака?
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Фортуна капризна и может улыбаться не всем. Однако астрологи уверены, что степень и сфера везения зависит от знака зодиака.
Известно, что всем людям солнце светит одинаково, однако удача улыбается по-разному. Астрологи выявили закономерность среди любимчиков Фортуны, согласно их гороскопу. В чем именно чаще всего везет представителям знаков зодиака?
Овен
Настоящие везунчики! Они удачны во всех сферах жизни из-за того, что могут себе позволить пойти на риск. Именно поставив все на кон, они получают гарантированные подарки судьбы.
Телец
Особенно успешны в делах любовных. Природа наградила их магическим обаянием и умею мастерски соблазнять. Именно поэтому они всегда будут в центре внимания у противоположного пола.
Рак
Везучие в материальной сфере. Они умеют выгодно вложить деньги и избегать убытков. Как правило, воспрепятствовать их успехам может спешка и необдуманность.
Лев
Их самой большой удачей в жизни всегда будут друзья. Представителям этого знака зодиака такие люди попадаются в течение всей их жизни.
Дева
К ним Фортуна приходит редко в гости. Именно поэтому добиваться успеха им помогает их внутренний стержень, знания и упорство.
Скорпион
Настоящие победители по жизни. Даже в безвыходных ситуациях они всегда будут получать не только свое, но и многим больше.
Стрельцы
Истинные везунчики! Все задуманное стрельцами воплощается в жизнь, стоит им только захотеть.
Козерог
Скептики в отношении везения со стороны судьбы. Предпочитают всегда полагаться только на себя.
Водолей
Их Фортуна очень любит и часто балует, от того представители знака находятся под защитой от неудач. Они доверяют высшим силам и умеют читать подсказки судьбы.
Рыбы
В их жизни всегда есть место для судьбоносных возможностей. Однако, такие шансы от фортуны, как правило, требуют расплаты. Все же астрологи призывают вас не ждать подарков судьбы, а надеяться на свои силы.
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