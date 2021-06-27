🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 июня, убывающая Луна в знаке Водолей благоволит любым делам, связанным с недвижимостью, общественной и политической деятельностью. Сегодня полезно заняться получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий.

♈ Овен

Вы можете жить так, как мечтаете. Просто нужно поверить в это! Вселенная точно на вашей стороне, и она день за днем демонстрирует это. Проблема только в том, как вы воспринимаете ее уроки. Вспомните все хорошее, что пережили в последнее время и взгляните на мир позитивно — в этом секрет вашего успеха.

Космический совет: верьте в чудеса.

♉ Телец

Не будьте скупы на благодарность, Тельцы. Особенно, тем людям, которые помогли вам добиться определенного успеха. Вселенная напоминает: в жизни важно не только брать, но и отдавать. Потому не поленитесь выкроить время для близких и знакомых — людей, которые искренне вас любят и ждут.

Космический совет: найдите время, чтобы встретиться с родными и близкими.

♊ Близнецы

Задумывались ли вы, что происходит с желаниями, которые не исполняются? Возможно, вы могли получить то, чего заслуживаете. Но этому помешали ваши подсознательные убеждения. Вы полагаете, что недостойны получить то желаемое. Знайте: это не так.

Космический совет: разрушьте внутренние блоки.

♋ Рак

Смиритесь с мыслью, что исправить других людей просто невозможно. Вы не можете вложить им ваши ценности, заставить думать и действовать аналогично. Будьте скромнее и не выпячивайте собственное «я», тогда, когда об этом не просят. Напротив, действуйте сообща и во благо

Космический совет: не пытайтесь изменить того, кто об этом не просил.