«То же было с Началовой»: Штурм призвала не нагнетать истерию вокруг МакSим

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Ранее в этот же день сообщалось, что исполнительница хита «Знаешь ли ты» все еще находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Певица Наталья Штурм призвала прессу и поклонников быть деликатными и не нагнетать истерию вокруг ситуации с находящейся в состоянии искусственной комы певицы МакSим. Она напомнила, что нечто подобное было в трагической истории певицы Юлии Началовой, болезнь и смерть которой происходили на фоне «нездорового интереса прессы к драме публичного человека».

«Я не знаю МакSим лично, я не выросла на ее песнях, но уже неделю я просыпаюсь только с одной мыслью: как там МакSим? Это плоды нездорового подогрева интереса прессы к драме публичного человека. То же самое было с Юлией Началовой. Истерия достигла такого масштаба, что даже люди, далекие от шоу-бизнеса, вынуждены были находиться в рамках страшного реалити-шоу. Это не шоу, ребята, опомнитесь. Это драма, где нужно быть масимально деликатными и лишний раз не терзать душу ее детей и родных», — высказалась Штурм на своей странице в Instagram.

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Исполнительница хита «Школьный роман» обратилась также к СМИ и Telegram-каналам с просьбой не распространять домыслы и недостоверную информацию о состоянии госпитализированной МакSим.

«Такое ощущение, что, чем хуже кому-то, тем лучше вам. Типа „все умрут, а я останусь“. Ну у вас тоже есть родные, близкие и дорогие вам люди. Задумывайтесь о том, что вы пишете. Найдите, наконец, источник, который точно скажет, что происходит со здоровьем артистки. Но не нагнетайте вы так!!!» — призвала Штурм.

Ранее пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что артистка все еще находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Несколько дней назад певица поступила в больницу с поражением 40% легких. В дальнейшем ситуация начала ухудшаться, из-за чего медики погрузили ее в медикаментозный сон.