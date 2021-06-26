🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 июня, убывающая Луна находится в знаке Козерог. Это не лучшее время для крупных денежных трат и финансовых сделок. Свою энергию лучше всего потратить на прогулки, встречи с друзьями и налаживание контактов с семьей.

♈ Овен

Овны, сейчас в вашей жизни настал один из тех моментов, когда кажется, что дальше стараться не имеет смысла — все и так разрушено. Однако звезды призывают вас не вешать нос и делать то же, что вы делали до этого. Старания обязательно принесут плоды и будут вознаграждены по достоинству.

Космический совет: никогда не опускайте руки.

♉ Телец

Тельцы, все, что вам крайне необходимо — это поверить в себя. «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас», — помните эти строчки? Вас любят за вашу индивидуальность, а не способность приспособиться к любым людям и обстоятельствам.

Космический совет: полюбите себя такими, какие вы есть.

♊ Близнецы

Близнецы, у всех нас есть представление о том, что правильно, а что нет, и когда мы зацикливаемся на этих идеях, не можем проявлять сострадание к другим. Может быть, стоит пересмотреть свои взгляды на мир и научиться входить в положение окружающих?

Космический совет: прежде, чем осуждать, поставьте себя на место другого человека.

♋ Рак

Раки, сегодня вам повезло больше других. Как по волшебству, ваши желания будут стремительно воплощаться в жизнь, а все, что раньше было только в мечтах, окажется вполне реальным. Наслаждайтесь! Вы это заслужили.

Космический совет: получайте удовольствие от жизни и не прекращайте мечтать.