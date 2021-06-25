Ноги сами в пляс идут: какой сюрприз босая Орбакайте сделала Галкину на юбилей?

Фото, видео: Instagram @orbakaite_k, @maxgalkinru

Знаменитому юмористу исполнилось 45 лет. Дочь Аллы Пугачевой до сих пор вспоминает о вечеринке в честь именинника.

Ровно неделю назад, 18 июня, юморист Максим Галкин отпраздновал юбилей — артисту исполнилось 45 лет. Хоть праздник и прошел в кругу самых родных и близких, о нем вспоминают до сих пор. По числу сюрпризов он превзошел даже самые грандиозные торжества.

Необычную культурную программу для Галкина подготовили дети — двойняшки Гарри и Лиза, любимая супруга Алла Пугачева, приглашенные знаменитости и, конечно, дочь Примадонны российской эстрады — певица Кристина Орбакайте. Она исполнила для родственника несколько трогательных композиций и произнесла проникновенные тосты — юморист был сражен.

Орбакайте так сильно веселилась на дне рождения Максима Галкина, что в какой-то момент почувствовала себя словно где-нибудь в гостиной в родом доме. Она сняла с обувь, и начались отвязные танцы.

«Пролетела неделя, но заряд позитива эмоций по-прежнему в моей душе! Спасибо, дорогой, за прекрасный праздник!» — подписала фото со дня рождения артиста дочь Пугачевой.

Instagram @orbakaite_k

Поклонники селебрити заметили, что нет ничего лучше, когда некровные родственники состоят в таких прекрасных отношениях, как Галкин и Орбакайте. Некоторые им искренне завидовали.

«Просто идеальные!»

«Максим сделал счастливыми всех! Потрясающий мужчина!»

«Кристина замечательная! Рада, что вам там было круто!» — обсуждали юзеры торжество.

«Дни.ру» напоминает, что не так давно юбилей отметила и сама Кристина Орбакайте. 25 мая знаменитости исполнилось 50 лет. Ее праздник получился не менее интересным. Это был вечер удивительно откровенных признаний. Тот же Галкин, к примеру, заявил, что просто жить не может без селебрити и ее проникновенных песен.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео страстного поцелуя Аллы Пугачевой и Максима Галкина в день его 45-летия.