Ваш идеальный мужчина по знаку зодиака

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Узнаем каким качествам отдают предпочтения представительницы зодиакального круга при выборе партнера.

Астрологи могут рассказать многое о каждом знаке зодиака. Это и характеристики личности, особенности поведения, склонности и интересы. А что же касается предпочтений при выборе партнера? Узнаем какие качества привлекают в первую очередь женщин, рожденных под разными знаками зодиака?

Овен

Женщины этого знака зодиака отдадут свое предпочтение мужчине, который способен стать ей лучшим другом. Именно поэтому при знакомстве она обращает особое внимание на то, как общается молодой человек и какие качества проявляет. Женщина-овен — любительница умных, изобретательных, красноречивых мужчин с хорошим чувством юмора. Хотя эти достоинства противоположного пола являются для нее приоритетными, иногда же именно они могут и оттолкнуть. Все дело в том, что такой мужчина может эмоционально подавлять и уставшая от такого общения женщин захочет сбежать куда угодно, чтобы остаться наедине с собой.

Телец

Эти женщины имеют очень противоречивые интересы к противоположному полу. С одной стороны, они не хотели бы оказаться во внимании человека, способного ограничивать их свободу. Их восхищают те, кто способен самостоятельно планировать и реализовывать свои планы, ни с кем не советуясь. Эта черта характера восхищает женщин-тельцов. Тем не менее, это требование выглядит странно наряду с тем, что они обожают, когда к ним прислушиваются и просят совет.

Близнецы

Представительницы этого знака зодиака ценят свободу во всех ее проявлениях. При выборе партнера, они будут ориентироваться на ценности мужчины и его отношение к независимости. В течение жизни близнецы могут делать акценты на разных аспектах. В молодом возрасте их будет привлекать беспечность и легкость, а вот женщины постарше отдадут предпочтение партнеру, с которым будет чувствовать себя комфортно. Это касается как стремления к развитию, так и так и финансовая свобода.

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Рак

Идеальный вариант для женщин этого знака — надежный и спокойный партнер. Именно к таким они чувствуют наибольшее притяжение. Напротив, от авантюристов и рисковых лихачей они будут держаться подальше. Идеальный мужчина для них — тот, который дарит ощущение надежности и защищенности. Нередко парой для них становится товарищ или давний друг, который вызвал наиболее доверие по жизни.

Лев

Такой женщине сложно угодить. Во всем своем великолепии она относится снисходительно к мужскому полу. Ее внимание может привлечь только неординарный и сильный духом мужчина. Ее мало будут интересовать рядовые достижения серой массы, она сосредоточиться только на том, кто ярко сможет выделяться из толпы.

Дева

Представительницы этого знака зодиака выберут такого спутника, который будет сильно контрастировать с их личностью. Девы заинтересуются человеком, который будет излишне эмоционален, чувственен и даже раним. Это связано с природными характеристиками знака, который призван заботиться и охранять. Тирану рядом с девой точно не место.

Весы

Эти женщины — ценители всего прекрасного и возвышенного. Способны влюбиться только в тех мужчин, которые смогут их покорить. Предпочтение отдают в первую очередь сильным, энергичным и тем, кто способен вести за собой. Весы смогут восхищаться теми, кто способен произвести мощное впечатление. А вот откроют свое сердце только такому избраннику, который будет добиваться ее расположения регулярно.

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Скорпион

Женщине — скорпиону, несмотря на природную сексуальность и магнетизм, прежде всего нужны особенные отношения. Таковыми они способны стать для представительниц этого знака зодиака при наличии высокой духовности. Именно поэтому они будут искать особую связь с человеком противоположного пола. Это будет человек с богатым внутренним миром, способный поддержать в любую минуту.

Стрелец

Это свободолюбивые дамы, которые не потерпят рядом с собой ограничения. В романтической сфере они предпочтут такого партнера, с которым смогут смотреть в одном направлении. Их не подкупить напыщенными словами, цветами или сердечками, все это — для девочек. Стрельцы же — настоящие пираты в юбках. Они выберут такого партнера, который станет для них капитаном, способным отправиться вместе с ней на поиск приключений.

Козерог

Эти женщины интересуются увлеченными мужчинами, способными заняться своими занятиями, пока партнерша расправляется со своими обязанностями. Козероги не принимают бездеятельных людей, однако и слишком активные вызывают у них раздражение. Идеальным балансом в отношениях для них станет наличие своего дела у мужчины. Именно с ним она будет чувствовать себя в гармонии, когда оба будут достаточно свободны.

Водолей

Водолеи очень требовательны к своим партнерам, хотя их запросы весьма нестабильны и могут меняться с течением времени. Когда-то ее будут цеплять умные мужчины, которые способны рассказывать интересные истории, в другое же время они предпочтут более серьезную пассию. Из-за этого водолеи зачастую пребывают в своих фантазиях об идеальных отношениях. Их союзы могут разрушаться по самым невероятным и взаимоисключающим причинам.

Рыбы

Рожденные под этим знаком зодиака женщины далеко вне всегда однозначны в своих предпочтениях. Это немного усложняет поиск «того самого», так как порой им бывает сложно описать тип привлекательного для них мужчины. Однако, астрологи называют два качества, которые рыбы ценят в мужчинах превыше всего. Они всегда оценят надежность и целеустремленность противоположного пола.

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