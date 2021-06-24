🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Рак, вам кажется, что вы сбились с пути. Но звезды успокаивают: вы совершенно точно идете верной дорогой, это только пока она кажется вам незнакомой. Вы из тех немногих людей, кому посчастливилось найти свое призвание. Чтобы добиться больших успехов, работайте чуть усерднее.

Космический совет: прислушивайтесь к тому, что говорят вокруг.

Близнецы, с возрастом вы становитесь более закрыты. Это не проблема — такова особенность характера. Однако есть один важны нюанс: Вселенная назначила вас проводником, поэтому избегать людей долго вам не удастся. Оберните минусы в плюсы: найдите повод, чтобы наслаждаться общением. Это будет всем на пользу.

Телец, легко говорить правду, когда находишься в толпе незнакомцев. Когда же вокруг собираются только близкие и дорогие люди, становится неловко кого-то или что-то критиковать. Но чего вы боитесь? Если маленькая ремарка, Телец, поможет человеку стать лучше, а вам — жить спокойнее, может, стоит все-таки ее сделать?

Овен, сейчас вы находитесь в сложной ситуации. С выбором больше нельзя тянуть: или шаг влево, или шаг вправо. Своей медлительностью вы загоняете в тупик окружающих, не давая им возможности расслабиться. Будьте благоразумны: не совершайте ошибок, которые испортят вам жизнь.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 июня, в полнолуние можно смело строить планы и отправляться в дальнее путешествие — положительные эмоции сейчас крайне необходимы. В этот день хорошо решать бюрократические и финансовые вопросы, делать вклады, покупать недвижимость. При этом не забудьте, что важно найти время для домашних дел. Со здоровьем не шутите: старайтесь не ввязываться в опасные авантюры.

♌ Лев

Лев, если взглянуть на все 100% проблем, которые вам видятся, 99% окажутся плодом буйной фантазии. Нелегкий период сейчас у всех, но нужно учиться приспосабливаться к обстоятельствам. Проанализируйте пережитое, вычлените самое главное и бегите навстречу светлому будущему!

Космический совет: не зацикливайтесь на мелких проблемах.

♍ Дева

Дева, каждый человек хоть раз в своей жизни был разочарован. Касается это не только проступков, но и людей, не оправдавших наши ожидания. Но должно ли это сказываться на нашем восприятии любви? Это прекрасное чувство, благодаря которому все живет и процветает. Так позвольте себе наслаждаться приятными мгновениями здесь и сейчас.

Космический совет: станьте счастливым ради самого себя.

♎ Весы

Весы, вы с головой погружены в работу и боитесь чего-то не успеть. Совершенно напрасно! Все идет своим чередом, а потому можно успокоиться и действовать, согласно ранее заготовленному расписанию. Вы мастер своего дела. Меньше нервов — лучше результат.

Космический совет: принимайте все решения с холодной головой.

♏ Скорпион

Скорпион, что происходит с человеком, если он живет чьей-то мечтой? Правильно: на каждом шагу его поджидают проблемы и разочарования. Самый лучший путь — свой собственный. Вы не должны никому завидовать, ни на кого равняться. Просто живите по совести, и будет вам счастье.

Космический совет: не изображайте из себя того, кем не являетесь.

♐ Стрелец

Стрелец, вам кажется, что ваши желания столь велики, что сбыться им практически не суждено. А вот Вселенная считает иначе! Достаточно хоть раз попытаться сделать шаг навстречу мечте, как обстоятельства начнут подстраиваться под вас, указывая на способы достижения всего самого заветного. Ваш девиз сегодня — олимпиадный: «Быстрее, выше, сильнее».

Космический совет: полюбите себя, чтобы достичь желаемого.

♑ Козерог

Козерог, звезды делают вам последнее предупреждение: прекратите контролировать все и всех вокруг. Во-первых, подчинить себе мысли и чувства людей не удастся, как ни старайтесь. Во-вторых, это сильно бьет по вашей нервной системе. Займитесь своими проблемами и не указывайте на ошибки, когда вас не просят.

Космический совет: будьте скромнее, а также терпимее к окружающим.

♒ Водолей

Водолей, вам крупно повезло: именно сейчас можете делать то, что нравится, без какого-либо ущерба. Хотите уйти во внеплановый отпуск — пожалуйста! Окунуться в романтические отношения с неизвестным — дерзайте! Вы свободны, как никогда ранее. Используйте этот удачный период.

Космический совет: веселитесь на полную катушку — жизнь одна!

♊ Рыбы

Рыбы, вы очень ответственный человек, и порой это сильно давит на вашу психику. Постарайтесь сегодня абстрагироваться от всех проблем и немного побыть в одиночестве. Можете заняться медитацией или выехать на природу. Вам необходимо набраться положительной энергии. Черпайте ее отовсюду.

Космический совет: позвольте себе расслабиться, когда этого захотите.

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