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Не многие представительницы зодиакальных знаков могут похвастаться женственными манерами.

Каждая женщина по-своему уникальна — кто-то от природы имеет острый ум, а кто-то покоряет окружающих невероятной красотой. 5-tv.ru рассказал, какими неповторимыми чертами могут похвастаться представительницы разных зодиакальных знаков.

Телец

Женщины-Тельцы привлекают окружающих не только яркой внешностью, но и внутренней энергией и обаянием. Женственные, страстные и утончение, представительницы этого знака способны покорить любого мужчину буквально с первого взгляда.

Овен

Женщины, родившиеся под покровительством этого знака, производят впечатление дерзких и напористых особ. Однако не спешите расстраиваться — это всего лишь видимость, поскольку по натуре Овны очень женственные, нежные и очаровательные.

Рак

Представительницы «земного знака» носят маску истинных леди, кажется, еще с детства. С женщинами-Раками любой мужчина способен почувствовать себя настоящим джентльменом. Так что не стоит удивляться, если сильный пол совершит ради вас самые невероятные поступки.

Близнецы

С непоседливыми и нестандартными Близнецами скучать не придется — они всегда готовы к экспериментам и самым невероятным приключениям. Так что с девушками, которые появились на свет под этим зодиакальным знаком, скучать точно не придется.

Дева

Девы по натуре очень непредсказуемы. В одной жизненной ситуации они могут проявить женственность и хрупкость, в другой — смелость и независимость. Так что слабые мужчины боятся женщин-Дев, а сильные, наоборот, ими восхищаются.

Лев

Свой королевский знак зодиака женщины-Львы действительно оправдывают. Вы — царицы Вселенной, которыми можно только восхищаться. При этом в жизни Львы проявляют надменность и высокомерие крайне редко.

Скорпион

Роковые и обольстительные девушки-Скорпионы способны свести с ума любого мужчину. Звезды наделили представительниц данного знака идеальными чертами — внутренней притягательностью, сексуальностью и невероятной красотой.

Весы

Легкие на подъем Весы всегда открыты к любому общению. Позитивные и милые, они всегда найдут общий язык даже с незнакомцем. Еще бы — перед нежным обаянием и умиляющим очарованием просто невозможно устоять.

Козерог

Упертых, целеустремленных и успешных карьеристок, родившихся под знаком Козерога, практически нельзя усмирить. Однако в душе они чувственные и нежные натуры, способные открыться лишь сильному мужчине.

Стрельцы

Именно с женщинами-Стрельцами большинство мужчин готовы строить семейную жизнь. И это не случайно — представители сильного пола представляют вас верными и надежными спутницами, с которыми возможно преодолеть любые сложности.

Водолей

Водолеям удается привлечь окружающих каким-то волшебным, удивительным образом. Ради достижения своих целей они готовы не только выделиться из серой толпы, но и громко заявить о себе чуть ли не на весь мир.

Рыбы

Хрупкость, беззащитность и нежность — именно этими чертами Рыб наделили звезды. Поэтому «водные» знаки очень нуждаются в поддержке сильного пола. Мужчины, в свою очередь, ради женщин-Рыб способны совершить любые подвиги.

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